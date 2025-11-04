MEB Tatil Takvimi 2025-2026: KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler ve öğretmenler Kasım ara tatilinin heyecanını yaşamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim takvimiyle birlikte tatil tarihleri netleşti. Ders temposundan kısa bir süreliğine uzaklaşmak isteyen öğrenciler için ara tatil; dinlenme, aileyle vakit geçirme ve enerji toplama fırsatı sunuyor.

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Yeni takvime göre belirlenen ara tatil, toplamda dokuz gün sürecek şekilde planlandı. Bu uygulama, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek ve öğretmenlerin yeni döneme daha hazırlıklı başlamalarını sağlamak amacı taşıyor. Tatil süresince yapılacak sosyal ve kültürel etkinlikler, çocukların gelişimine katkı sunarken, eğitimciler için de planlama ve değerlendirme süreçlerine odaklanma fırsatı yaratıyor.

Eğitim camiası tarafından merakla beklenen bu dönem, öğretmenler ve öğrenciler için sadece bir dinlenme süreci değil, aynı zamanda eğitimde verimliliği artıran stratejik bir mola olarak görülüyor. Tatil boyunca sunulan çeşitli etkinlikler, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerine olanak tanırken, öğretmenler için de planlama ve değerlendirme süreçlerini destekleyen bir zaman dilimi oluşturuyor.

MEB ARA TATİL TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimi aşağıdaki gibi;

8 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

9 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

10 Kasım Pazartesi (ara tatil)

11 Kasım Salı (ara tatil)

12 Kasım Çarşamba (ara tatil)

13 Kasım Perşembe (ara tatil)

14 Kasım Cuma (ara tatil)

15 Kasım Cumartesi ( hafta sonu tatili)

16 Kasım Pazar ( hafta sonu tatili )

2025-2026 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026