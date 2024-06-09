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Bakan Tunç duyurdu: YKS'ye yönelik gerçeğe aykırı paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2024 YKS sorularının sızdırıldığına ilişkin gerçeğe aykırı paylaşım ve iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunç, ''Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez.'' ifadelerini kullandı.

20:05 - 9/06/2024 Pazar
Güncelleme: 20:33 - 9/06/2024 Pazar
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sorularının sızdırıldığına ilişkin gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS TYT ve AYT sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, açıklamasında, şunları kaydetti:

"Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum."


#YKS
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#Yılmaz Tunç
#Adalet Bakanlığı
#soruşturma
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