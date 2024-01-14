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Bakan Tunç eniştesinin cenazesine katıldı: Taziye dileklerinde bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da eniştesi Adil Şahin'in cenazesine katıldı. Tunç, Şahin'in yakınlarına taziyede bulundu.

18:18 - 14/01/2024 Pazar
DHA
Şahin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Şahin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Bakan Tunç'un İstanbul Pendik'te yaşayan halası Kezban Şahin'in eşi Adil Şahin, dün yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, bu sabah memleketi Bartın'ın Ulus ilçesi Ulukaya köyüne getirildi. Şahin için ikindi vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bakan Tunç da katıldı. Tunç, Şahin'in yakınlarına taziyede bulundu. Kılınan namaz sonrası Şahin'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.


#Yılmaz Tunç
#Bartın
#cenaze
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