Bakan Tunç eniştesinin cenazesine katıldı: Taziye dileklerinde bulundu

Önceki gün vefat eden Refah Partisi'nin son İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Örnek için dün Marmara İlahiyat Camisi'nde tören düzenlendi. Burada konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hayatı boyunca istikametini hiç bozmadığına şahidiz" dedi.