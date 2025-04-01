Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Bazı TV ve sosyal medya mecralarında eski adıyla Silivri Cezaevi olarak bilinen Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na yönelik ortaya atılan iddiaları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç değerlendirdi. İddiaların, maksatlı ve asılsız olarak dolaşıma sokulduğu belirtildi.
Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik temel hakların engellendiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada,
“Aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma gibi temel haklar yasal güvence altındadır ve titizlikle uygulanmaktadır”
denildi.
İşkence ve kötü muamele iddialarını
“vicdan ve izandan yoksun iftiralar”
olarak nitelendiren Bakan Tunç, bu tür mesnetsiz açıklamaların devletin adalet sistemini ve ceza infaz kurumlarını hedef alan karanlık bir propaganda olduğunu ifade etti.
Türk Ceza İnfaz Sistemi’nin ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu esas alan bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Tunç,
“Tutuklu ve hükümlüler, devletimize emanettir. Ceza infaz kurumlarında insan onuruna yakışır muamele esastır”
dedi.
Adalet Bakanı açıklamasını,
“Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdüreceğiz”
sözleriyle tamamladı.
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