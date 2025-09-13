Yeni Şafak
Bakan Tunç'un konvoyunda kedi seferberliği: 112 ekipleri devreye girdi

19:2413/09/2025, Cumartesi
DHA
Kurtarılan kedinin ayağında kırık tespit edildi.
Kurtarılan kedinin ayağında kırık tespit edildi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmenevinden ayrılırken, konvoya girmek için hareket eden bir aracın teker kısmından kedi sesi geldi. Durumun fark edilmesiyle araç durdurulurken kedinin ise ayağı tekerlek arasındaki bir boşluğu sıkıştı. Bakan takibi için bölgede bulunan 112 acil servis ekibi, hassas çalışma ile kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları için Balıkesir'e gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konvoyunda hareket halindeki bir aracın tekerine giren yavru kedi, 112 Acil Servis ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kedinin ayağında kırık tespit edildi

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Balıkesir'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmenevinden ayrılırken, konvoya girmek için hareket eden bir aracın teker kısmından kedi sesi geldi. Sürücü durumu fark ederek aracı dururdu. Kedinin ise ayağı tekerlek arasındaki bir boşluğu sıkıştı. Bakan takibi için bölgede bulunan 112 acil servis ekibindeki 2 kadın sağlık personeli, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Yavru kedi, sağlık personeli tarafından yakından bulunan bir veteriner kliniğine teslim edildi. Kedinin ilk yapılan kontrolünde ayağında kırık olduğu belirlendi.



