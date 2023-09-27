Bakan Uraloğlu KKTC'li mevkidaşı Arıklı ile bir araya geldi: KKTC'de altyapı mesajı

, "Bu işbirliği, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilerleyerek, bölgesel kalkınma ve ulaşım alanında önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır. KKTC'nin altyapısının güçlenmesi, vatandaşlarının refahı için vazgeçilmez bir öneme sahiptir"