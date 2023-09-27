|
Gündem

Bakan Uraloğlu KKTC'li mevkidaşı Arıklı ile bir araya geldi: KKTC'de altyapı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile bir araya geldi. Uraloğlu, görüşmeye ilişkin KKTC ile yürütülen işbirliğinin iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilerlediğini belirterek, "KKTC'nin altyapısının güçlenmesi, vatandaşlarının refahı için vazgeçilmez bir öneme sahiptir" dedi.

16:39 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.


Görüşmede kara yolları, denizcilik, PTT ve diğer alanlarda işbirliğini artıracak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, KKTC limanlarının hizmet kalitesinin artırılması ve güçlendirilmesi ele alındı.


KKTC'de Liman Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi hususunda teknik işbirliğine gidilmesi, posta hizmetlerinde iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla alınabilecek tedbirler de masaya yatırıldı.


Özellikle kırsal kesimde üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden tüketicilere ulaştırılması, kara yolları altyapısının geliştirilmesi, bakım tutuma ilişkin ilave işbirliklerinin değerlendirilmesi ve bakanlıkların yetki alanlarıyla ilgili uluslararası kuruluşlarda işbirliğinin geliştirilmesi de gündeme geldi.


Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.


KKTC ile Türkiye arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliğinin daha da güçlenmesi için gerekenlerin yapıldığını aktaran Uraloğlu
, "Bu işbirliği, iki ülkenin ortak çıkarları doğrultusunda ilerleyerek, bölgesel kalkınma ve ulaşım alanında önemli adımlar atılmasını sağlayacaktır. KKTC'nin altyapısının güçlenmesi, vatandaşlarının refahı için vazgeçilmez bir öneme sahiptir"
ifadelerini kullandı.


#KKTC
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okul bahçesinde korkunç olay! Rottweiler cinsi köpek öğrenciye saldırdı