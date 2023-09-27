Bakan Uraloğlu KKTC'li mevkidaşı Arıklı ile bir araya geldi: KKTC'de altyapı mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Görüşmede kara yolları, denizcilik, PTT ve diğer alanlarda işbirliğini artıracak çözüm önerileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu, KKTC limanlarının hizmet kalitesinin artırılması ve güçlendirilmesi ele alındı.
KKTC'de Liman Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi hususunda teknik işbirliğine gidilmesi, posta hizmetlerinde iyileştirilmesinin sağlanması amacıyla alınabilecek tedbirler de masaya yatırıldı.
Özellikle kırsal kesimde üretilen ürünlerin PTT AVM üzerinden tüketicilere ulaştırılması, kara yolları altyapısının geliştirilmesi, bakım tutuma ilişkin ilave işbirliklerinin değerlendirilmesi ve bakanlıkların yetki alanlarıyla ilgili uluslararası kuruluşlarda işbirliğinin geliştirilmesi de gündeme geldi.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda ellerinden gelen her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.