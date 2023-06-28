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Bakan Uraloğlu: Yeni Zigana Tüneli'nden 1 buçuk ayda 251 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılan Zigana Tüneli’nin Avrupa’nın en uzun, Dünyanın ise 3’üncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli olduğunu belirterek, “Limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanmış, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor. Tünelimiz 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız” dedi.

13:37 . 28/06/2023 Çarşamba
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Karadeniz’in Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ni birbirine bağlayan Zigana Tüneli, 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi.


Yüzde 100 yerli milli kaynaklar kullanıldı


Yeni Zigana Tüneli, Doğu Karadeniz’in en önemli merkezi konumundaki Trabzon’u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum’a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan bu güzergâhta inşa edildiğini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelle ilgili şu bilgileri verdi:


“Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir.”


Yıllık 190 milyon tasarruf sağlanacak


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildiğini belirterek, “Böylece zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz” dedi.


Seyahat süresi ortalama 20 dakikaya indi


Yeni Zigana Tüneli, 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunun, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergâh üzerinde bulunan 90 adet viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7’den yüzde 3,3’e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergâh 8 kilometre kısaltıldı, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlayan proje ile ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırıldı.


#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Yeni Zigana Tüneli
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