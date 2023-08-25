Bakan Uraloğlu'ndan öğrencilere müjde: 10 GB ücretsiz internet vaadi hayata geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, gençlere 10 GB ücretisz internet vaadiyle ilgili olarak,

"Operatörlerden teklif alma aşamasına geldik" dedi.

Uraloğlu, konuya ilişkin çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunacağını belirtti. ÖTV'siz telefon vaadiyle ilgili bakanlıklar arasındaki iletişim ve çalışmanın sürdüğünü belirten Uraloğlu, listede sadece yerli üretim cep telefonları olacağı haberleriyle

"henüz bir netlik olmadığı"