Bakan Uraloğlu'ndan öğrencilere müjde: 10 GB ücretsiz internet vaadi hayata geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi.
Bakanlıkça 2002-2023 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımları açıkladı, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
'Operatörlerden teklif alma aşamasına geldik'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini olarak;
Ülkenin 4 saatlik uçuş süresiyle, 43 trilyon 200 milyar dolar gayri safi milli hasılaya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi olan 67 ülkenin merkezi konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, ülkenin üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı. Uraloğlu, son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ettiklerini anlattı.