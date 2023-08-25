|
Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan öğrencilere müjde: 10 GB ücretsiz internet vaadi hayata geçiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ak Parti'nin seçim beyannamesindeki öğrencilere ücretsiz internet vaadine ilişkin, "10 GB ücretsiz internet vaadi hayata geçiyor. Operatörlerden teklif alma aşamasına geldik" ifadelerini kullandı.

13:59 . 25/08/2023 Cuma
Diğer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Uraloğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ve haber müdürleriyle TCDD Genel Müdürlüğü'nde bir araya geldi.


Bakanlıkça 2002-2023 yıllarında gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, 2023-2028 yılları arasında hayata geçirilecek proje ve yatırımları açıkladı, ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.



'Operatörlerden teklif alma aşamasına geldik'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ak Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, gençlere 10 GB ücretisz internet vaadiyle ilgili olarak,
"Operatörlerden teklif alma aşamasına geldik" dedi.
Uraloğlu, konuya ilişkin çok yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunacağını belirtti. ÖTV'siz telefon vaadiyle ilgili bakanlıklar arasındaki iletişim ve çalışmanın sürdüğünü belirten Uraloğlu, listede sadece yerli üretim cep telefonları olacağı haberleriyle
"henüz bir netlik olmadığı"
değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin seçim beyannamesini olarak;

"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz"
demişti.

Uraloğlu, teknolojinin ekonomik ve sosyal hayatı etkilediğine işaret ederek,
"Bunun ulaşım alanındaki en belirgin yansıması ise hız ve hareketliliğin artması olmuştur. Artan hareketliliğe ayak uydurabilmek için 'sürdürülebilir ulaşım' politikası artık tüm gelişmiş toplumların ortak hedefidir. Bu noktada Bakanlık olarak geleceği bugünden tasarlarken teknolojideki gelişmeleri, küresel trendleri dikkate alıyor, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
diye konuştu.

Ülkenin 4 saatlik uçuş süresiyle, 43 trilyon 200 milyar dolar gayri safi milli hasılaya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi olan 67 ülkenin merkezi konumunda olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, ülkenin üç kıtayı birbirine bağlayan jeopolitik konumuyla da Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimleri için çok önemli bir noktada bulunduğunu vurguladı. Uraloğlu, son yıllarda ülke içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı sıra uluslararası koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaşım altyapıları tesis ettiklerini anlattı.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#internet
#ÖTV
#Cep telefonu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: Operatörlerden teklif alma aşamasına gelindi