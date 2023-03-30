Bakan Varank'tan Togg açıklaması: 'Torpil yok' deyip paylaştı

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg 'u yollarda görmemize artık çok az kaldı.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazanmıştı.

Şanslı kişiler belli oldu

Togg'un ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı.

Bakan Mustafa Varank'a çıkmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çekiliş sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşiyle yaptıkları başvurunun olumsuz sonuçlandığını açıkladı.



