Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı 'Tedbirler sonuç verdi' deyip açıkladı: Trafik kazaları geçen yıla oranla azaldı

21:5021/03/2026, Cumartesi
İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı sürücülerle bayramlaştı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara'da yol kontrol noktasında görevli jandarma personeli ve sürücülerle bayramlaştı. Bayram tatili süresince Bakanlığın aldığı tedbirleri hatırlatan Yiğitbaşı, vatandaşlardan bayram sevincinin mateme dönüşmemesi adına, trafik kurallarına uymalarını istedi. Yiğitbaşı, alınan tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında azalma olduğunu kaydetti.

Yiğitbaşı ve Çardakcı, Akıncı Jandarma Yol Kontrol Noktası'ndaki denetimlere katıldı.

Burada görevli personel ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yiğitbaşı ve Çardakcı, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda da hatırlatmada bulundu, şeker ikram ederek, Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı hediyeleri verdi.

Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin Ramazan ve Nevruz bayramlarını kutladı.

"Kurallara uyulsun: Bayram sevinci mateme dönüşmesin"

Orgeneral Çardakcı'dan aldığı verilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında azalma olduğunu belirten Yiğitbaşı, İçişleri Bakanlığı olarak en önemli hassasiyetlerinin trafik güvenliği olduğunu, tüm tedbirlerinin de bu yönde yoğunlaştığını söyledi.

Bayram tatili süresince İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirleri hatırlatan Yiğitbaşı, vatandaşlardan bayram sevincinin mateme dönüşmemesi adına, trafik kurallarına uymalarını istedi.

Yiğitbaşı, sürücülere, hız sınırının aşılmaması, emniyet kemeri kullanımı ve sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması gibi uyarılarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı olarak sahadaki arkadaşlarımızın en temel görevi şeffaf bir şekilde sürücülerimizi uyarmak, yönlendirmek ve denetimlerimizi aslında daha çok önleyici ve bilgilendirici noktada yapmak. Bu anlamda üzerine düşeni bizim teşkilatımız yapmaya gayret ediyor, lütfen vatandaşlarımız da bu çok temel trafik kaidelerine uyarlarsa, güzel bir bayramı inşallah mutlulukla sağ salim huzurluca geçirmiş olacağız."


