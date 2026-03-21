Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı 'Tedbirler sonuç verdi' deyip açıkladı: Trafik kazaları geçen yıla oranla azaldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara'da yol kontrol noktasında görevli jandarma personeli ve sürücülerle bayramlaştı. Bayram tatili süresince Bakanlığın aldığı tedbirleri hatırlatan Yiğitbaşı, vatandaşlardan bayram sevincinin mateme dönüşmemesi adına, trafik kurallarına uymalarını istedi. Yiğitbaşı, alınan tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarında azalma olduğunu kaydetti.
Yiğitbaşı ve Çardakcı, Akıncı Jandarma Yol Kontrol Noktası'ndaki denetimlere katıldı.
Burada görevli personel ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Yiğitbaşı ve Çardakcı, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda da hatırlatmada bulundu, şeker ikram ederek, Jandarma Genel Komutanlığının hazırladığı hediyeleri verdi.
Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk milletinin Ramazan ve Nevruz bayramlarını kutladı.
"Kurallara uyulsun: Bayram sevinci mateme dönüşmesin"
Yiğitbaşı, sürücülere, hız sınırının aşılmaması, emniyet kemeri kullanımı ve sürüş sırasında cep telefonu kullanılmaması gibi uyarılarının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: