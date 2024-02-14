Bakan Yerlikaya ve Bayraktar maden bölgesinde: İşçilerin 5'i konteyner'de 3'ü araçta 1'i kamyonda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar maden faciasının yaşandığuı Erzincan'ın İliç ilçesinde arama kurtarma çalışmaları ve maden faciası ile ilgili son durumu paylaştı.
"Toprak altında kalan işçilerimizden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda bulunuyor.
Arama kurtarma personelinin çalıştığı alanda heyelan riski yok.
100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma eş zamanlı devam ediyor."
"Bizim için en önemli konu toprak altındaki işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması.
Maden işletmesinin 2004 yılından beri işletme ruhsatı var.
Son denetim 2023 Ağustos ayında yapıldı. Yapılan çalışmalarda maden kazasıyla ilgili herhangi bir risk yok.
Konunun derinlemesine tetkit edilmesi için zaman ihtiyaç var.
İnşallah bir an önce oradaki 9 canımıza ulaşırız.
Fırat Nehrindeki sızıntıyla ilgili endişe edilecek bir durum yok. Yeraltı suyu ve barajlardan sürekli numune alınıyor."
Toprak altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu
Öte yandan toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Toprak altında kalan işçilerin olduğu fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Şuan göçük altında olan kardeşlerimiz, ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.