Gündem

Bakan Yerlikaya ve Bayraktar maden bölgesinde: İşçilerin 5'i konteyner'de 3'ü araçta 1'i kamyonda

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar maden faciasının yaşandığuı Erzincan'ın İliç ilçesinde arama kurtarma çalışmaları ve maden faciası ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Yerlikaya, "Toprak altında kalan işçilerimizden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda bulunuyor" derken Bakan Bayraktar ise, Son denetimin 2023 Ağustos ayında yapıldığını ve yapılan denetimlerde maden kazasıyla ilgili herhangi bir risk olmadığını belirterek "Fırat Nehrindeki sızıntıyla ilgili endişe edilecek bir durum yok. Yeraltı suyu ve barajlardan sürekli numune alınıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bizim için en önemli konu toprak altındaki işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması. dedi.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:46 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:56 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya ve Bayraktar maden bölgesinde
Bakan Yerlikaya ve Bayraktar maden bölgesinde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar maden faciasının yaşandığuı Erzincan'ın İliç ilçesinde arama kurtarma çalışmaları ve maden faciası ile ilgili son durumu paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Toprak altında kalan işçilerimizden 5'i konteynerde, 3'ü araçta, 1'i kamyonda bulunuyor.

Arama kurtarma personelinin çalıştığı alanda heyelan riski yok.

100 dönüme yayılan 10 milyon metreküplük topraktan bahsediyoruz. Adli ve idari soruşturma eş zamanlı devam ediyor."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Bizim için en önemli konu toprak altındaki işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması.

Maden işletmesinin 2004 yılından beri işletme ruhsatı var.

Son denetim 2023 Ağustos ayında yapıldı. Yapılan çalışmalarda maden kazasıyla ilgili herhangi bir risk yok.

Konunun derinlemesine tetkit edilmesi için zaman ihtiyaç var.

İnşallah bir an önce oradaki 9 canımıza ulaşırız.

Fırat Nehrindeki sızıntıyla ilgili endişe edilecek bir durum yok. Yeraltı suyu ve barajlardan sürekli numune alınıyor."



Toprak altında kalan 6 işçinin kimliği belli oldu

Öte yandan toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Toprak altında kalan işçilerin olduğu fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcısı "Şuan göçük altında olan kardeşlerimiz, ne olur dualarınızı eksik etmeyin" dedi. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.

Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var
Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dokuz işçinin toprak altında kaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaşanan kazayı araştırmak üzere üç Başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 6 Ambulans ve 2 UMKE Timinin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu'yu arayarak yaşanan faciaya ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirildiğini aktardı.


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Erzincan
#İliç
#maden sahası
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Prim günü 3600-5400 olanlara erken emeklilik müjdesi geldi: Kısmi emeklilikte yaş şart çizelgesi...