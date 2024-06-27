Bakan Yumaklı duyurdu: Yasa dışı su ürünleri avcılığına 27 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, su ürünleri avcılığında sürdürülebilirliğin sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele için Bakanlık olarak yoğun çalışmalar yürüttüklerine işaret etti.
Yumaklı, denetimlerin denizler, iç sular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, balıkçı gemileri, balık halleri, balık unu-yağı fabrikaları ve perakende satış yerlerinde yapıldığını bildirdi.
187 ton su ürününe el koyuldu
Yumaklı, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 25 gemi ve 854 muhtelif av aracına el konulduğuna da işaret ederek, şunları kaydetti: