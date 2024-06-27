Bakan Yumaklı duyurdu: Yasa dışı su ürünleri avcılığına 27 milyon lira ceza

"Doğal kaynaklarımız sonsuz değil. Denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını ve ekosistemi hep birlikte korumalıyız. Balıkçılığın sürdürülebilirliği kapsamında denetimlerimiz av sezonunda olduğu gibi av yasağı dönemi boyunca da kararlılıkla devam edecek. Bu denetimlerde görev alan değerli arkadaşlarım başta olmak üzere paydaş kurumlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum"