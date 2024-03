Bakan Yumaklı: Ramazan ayında denetim için 7 bin 500 arkadaşımız sahaya tekrar çıktı

“Bakanlık olarak bizim diğer bir sorumluluğumuz da, vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak. Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 18 bin 948 işletmeye idari para cezası uygulandı. 2024'te de bu denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ancak ramazan ayının önemi ve farklı bir atmosferi olması sebebiyle bu denetimlerimizi daha da sıklaştıracağımızı ve ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımızın sahaya tekrar çıktığını ifade etmek istiyorum. Konya'dan da bunu duyurmak istiyorum. Başta ramazanda tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamulleri; pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hususlarda yoğun denetimlerimiz de başlamış durumda. Özellikle bunların yanı sıra iftar yapılan yerlerdeki toplu tüketim yapılan alanlardaki denetimlerimizde yoğunlaştıracağız. Burada hijyen koşulları, saklama koşulları, gıdaların son kullanım sürelerini aşıp, aşmadıkları gibi içerik denetimleri de, analiz denetimleri de dahil olmak üzere yapılmış olacak. Ayrıca yine ramazan kolileriyle alakalı da denetimlerimiz olacak. Burada da, etiket ve son tüketim tarihlerini de incelemiş olacağız. Biz elbette en büyük denetçinin halkımızın kendisinin olduğunu her zaman vurguladık. Buradan da bir kez daha ifade edelim. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları herhangi bir problemin her türlü iletişim vasıtasıyla, bakanlığımıza iletmeleri halinde, anında bunlarla ilgili gerekli aksiyon, gerekli tedbir alınacak.”