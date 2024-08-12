Bakan Yumaklı: Türkiye'nin tarım sigortaları tecrübesi Türk devletlerine aktarılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kazakistan Tarım Bakanı Aidarbek Saparov ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta bir araya geldi.
Dört işbirliği anlaşması
Görüşmenin ardından Türkiye ve Kazakistan arasında tarım alanında 4 işbirliği anlaşması imzalandı.
İmza töreni sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yumaklı, Türkiye ve Kazakistan arasında sürekli ivme kazanan işbirliğini daha da ileriye götürmek istediklerini aktardı.
Bu ilişkilerin gelişmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in dostluğunun sağladığına işaret eden Yumaklı, bu iyi ilişkilerin iki ülke arasındaki ticarete de yansıdığını söyledi.
Bu potansiyeli harekete geçirmek için iki ülke arasındaki 4 anlaşmaya imza attıklarını bildiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yumaklı, anlaşmalarla, iki ülke arasındaki tarımsal ticaret yanında karşılıklı tecrübe aktarımının da ön plana çıkacağını aktardı.
"İlişkilerimizin daha da ilerleyeceğini düşünüyorum"
Kazakistan Tarım Bakanı Saparov da tarım sektörüne büyük önem verdiklerine ve bu sene tarıma ayrılan bütçenin geçen seneye göre 3 kat arttığına işaret etti.