Bakan Yumaklı: Türkiye'nin tarım sigortaları tecrübesi Türk devletlerine aktarılacak

"Bunu iki ülkenin de yeterli bulmadığını ve rakamı 10 milyar dolara çıkarmayı arzuladığımızı ifade etmek isterim. Tarımsal ticaretimiz ise geçen yıl 300 milyon dolar olarak gerçekleşti, potansiyelimizin çok altındaki bu rakamı daha yukarılara taşıma arzusundayız"