Bakanı Mustafa Varank'tan Şahan Gökbakar'a tepki: Keşke biraz uzmanlaşsaymış

Komedyen Şahan Gökbakar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın orman yangınlarıyla ilgili 4 Ocak tarihinde yaptığı paylaşımı alıntılayıp eleştiride bulunmuştu.
Twitter hesabından Bakanlığın paylaşımını alıntılayan Gökbakar, "Cevap gelmiş. Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek? 6 ay geçmiş hala ihale yapacağız! Ayrıca bu ihale yapılacak bir iş değil çünkü zaten uçak tipi ve üreticisi belli. Viking Air 515 modeli. 30-35m$ bedeli. 6130lt atıyor. 12 saniyede denizden su alıyor" ifadesini kullanmıştı.
"Bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyeceğiz"
Gökbakar'ın paylaşımına Bakan Varank'tan cevap geldi. Varank "Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek? " dedi.