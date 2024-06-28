Bakan'ın paylaşımını küfürle alıntılayan İBB hesabı hakkında soruşturma

İBB'nin resmi hesabı olan Ulaşım İstanbul hesabı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı paylaşımı küfürlü bir şekilde alıntıladı.



İBB'den yapılan açıklamada, hesabın siber saldırıya uğradığı ifade edildi. İBB'deki trollerin hesapları karıştırdığı anlaşıldı. pic.twitter.com/b6eMqg1vR1