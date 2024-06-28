İBB'ye ait Ulaşım İstanbul hesabından yapılan ahlaksız paylaşım.
İBB'nin resmi hesabı olan Ulaşım İstanbul hesabı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı paylaşımı küfürlü bir şekilde alıntıladı.
İBB'den yapılan açıklamada, hesabın siber saldırıya uğradığı ifade edildi.
İBB'deki trollerin hesapları karıştırdığı anlaşıldı.
Bakan'ın paylaşımını küfürle alıntılayan İBB hesabı hakkında soruşturma
Bakan'ın paylaşımını küfürle alıntılayan İBB hesabı hakkında soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan
"Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul"
isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın,
"kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"
ve
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama"
suçlarından başlatıldığı öğrenildi.
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Mehmet Şimşek
#Sosyal Medya
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
1 saat önce