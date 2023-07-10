Bakanlar Tunç ve Yerlikaya selden etkilenen Bartın'da incelemelerde bulundu.

"Bartın'ımızla ilgili olarak Kirazlıköprü Barajı'mız yüzde 60 doluluk oranıyla Bartın'daki büyük bir afetten ilimiz, il merkezimizi kurtarmış bulunuyor. Henüz daha doluluk oranı yüzde 60. Kozcağız Barajı'mız yüzde 15 doluluk oranı. Henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde su tutmamasına rağmen hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Hasarların, taşkınların büyük bölümü 'yaka selleri' dediğimiz, küçük derelerin taşmasıyla köylerimizde ve il merkezimizde hasarların oluşmasına neden oldu. Bartın'da 260 köyümüzün 155'i etkilendi. Amasra, Kurucaşile, Ulus ilçemiz, Kumluca, Abdipaşa, Kozcağız, Hasankadı ve Arıt beldemizde de hasarlarımız meydana geldi. Bartın Irmağı'nı besleyen ana kollar, ana çaylar var. Buralardaki doluluk oranları yüzde 100. O nedenle Ulus Çayı yüzde 100 doluluk oranında şu anda ama Bartın il merkezine gelmesini barajlarımız engelliyor. Kozcağız Çayı da yine yüzde 100 doluluk oranında. Arıt Çayı da yüzde 100 doluluk oranında."