Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Bakanlık affetmedi: Yaban keçilerine av yasağına uymayanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi: Yaban keçilerine av yasağına uymayanlara dev ceza

11:534/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Konya/ Seydişehir
Konya/ Seydişehir

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti.

Konya Seydişehir’de 2 yaban keçisini öldürenlere DKMP 1,9 milyon lira ceza uyguladı.

DKMP'nin NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

Avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada,
"Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi"
ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."


#Doğa Koruma ve Milli Parklar
#Konya
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#yaban keçisi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 81 ilde 500 bin yeni konut kampanyası başvuru şartları neler, kimler faydalanabilecek?