Tarım ve Orman Bakanlığı 200 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 200 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başvurular 13-24 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi, 108 destek personeli olmak üzere toplam 200 personel alımı yapılacak.
Adaylar başvurularını, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle 13-24 Ekim döneminde gerçekleştirecek.
Alımda, 2024 yılı KPSS puanları göz önünde bulundurulacak. Alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar asil, 3 katı kadar yedek aday belirlenecek.
İlanda, adaylarda aranan nitelikler, başvuru şekli ve bunların değerlendirilmesine ilişkin hususlar, yerleştirme ve atama konusundaki detaylar da yer alıyor.