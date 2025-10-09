Gümüş 45 yılın zirvesinde: İlk kez 50 doları aştı

Küresel belirsizliklerin derinleştiği bir dönemde yatırımcıların yöneldiği güvenli limanlardan biri olan gümüş, tarihi bir eşiği geride bıraktı. 8 Ekim’de ons fiyatı 49,55 dolara kadar tırmanan gümüş, bugün 50 dolar seviyesini aşarak 45 yılın ardından tüm zamanların zirvesine yerleşti. Böylece 1980’de kaydedilen 49,95 dolarlık rekor ilk kez geçilmiş oldu.





45 YILIN REKORU GELDİ





Uzmanlara göre gümüşteki bu yükseliş, hem küresel ekonomik dalgalanma hem de jeopolitik risklerin tırmanmasıyla yakından ilişkili. ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler, değerli metallere olan talebi artırıyor. Gümüş, tıpkı altın gibi yatırımcıların güvenli liman arayışında öne çıkarken, yılbaşından bu yana değerini yüzde 60’ın üzerinde artırdı.





Türkiye’de de gram gümüş fiyatı 65 TL’yi aşarak yeni bir rekora imza attı. Son bir ayda yüzde 20’ye yakın değer kazanan gümüş, yatırımcıların portföylerinde yeniden ön sıralara yerleşti. Analistler, 2025’te beşinci kez üst üste arz açığı yaşanacağının altını çizerek fiyatların önümüzdeki dönemde de yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğini belirtiyor.



