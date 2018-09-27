Gündem Bedellide 3 celp dönemi e-Devletten açıklandı
POLİTİKA

Bedelli askerlik 3. cep dönemi öğrenme sorgulama

Bedellide 3. celp dönemi e-Devlet'ten açıklandı

Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu bildirildi. Bakanlık ayrıca, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bedelli askerlikten faydalanacak adayların 3. celp dönemleri de e devletten yayımlandı.
Bedelli askerlikten faydalanacak adayların 3. celp dönemleri de e devletten yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 557 bin 102 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.

  • Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bedelli askerlikte başvuru süreci
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Bedelli askerlikte başvuru süreci

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