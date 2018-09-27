Bedelli askerlik 3. cep dönemi öğrenme sorgulama Bedellide 3. celp dönemi e-Devlet'ten açıklandı Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısının 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğu bildirildi. Bakanlık ayrıca, 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihlerinin "e-Devlet"ten yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2018, 09:29 Son Güncelleme: 27 Eylül 2018, 14:22 Yeni Şafak