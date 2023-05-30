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Bakanlık yok vekillik de

Altılı Masa’nın bakan olmayı bekleyen ağır topları Erdoğan’ın kazanmasıyla milletvekilliğinden de oldu. CHP’de Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Engin Özkoç, Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz, İYİ Parti’de Bilge Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan ve DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı bu isimlerin başında geliyor.

Mehmet Güney
04:00 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Altılı Masa.

Altılı Masa.

6’lı Masa’nın ağır topları bakan olmayı beklerken milletvekilliğinden de oldu. Milletvekili listelerinde 6’lı Masa’nın birçok kritik ismi listelerde ya yer almadı ya da yer bulamadı. Özellikle ortak liste nedeniyle CHP’de kimisinin kontenjanı DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti’ye giderken kimisi de bakanlık için aday olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun sonucunda da Erdoğan’ın sandıktan galip çıkması ile birlikte bakanlık planları beş yıl sonrasına kaldı. CHP’de Selin Sayek Böke, Muharrem Erkek, Ahmet Akın, Engin Özkoç, Bülent Kuşoğlu, Ünal Çeviköz, İYİ Parti’de ise Bilge Yılmaz, Ayfer Yılmaz, Ahmet Kamil Erozan, DEVA Partili İbrahim Çanakçı gibi isimler bunların başında geliyor. Söz konusu isimlerin yaklaşan yerel seçimlerde aday olarak değerlendirilebileceği iddia ediliyor.



#Seçim
#Altılı Masa
#Millet İttifakı
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