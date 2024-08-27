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Bakanlıktan sel felaketinin vurduğu Bangladeş'e başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

10:32 - 27/08/2024 Salı
DHA
Dışişleri Bakanlığından başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığından başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.

  1. Bangladeş'te sel felaketi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Bangladeş'te son günlerde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen can kayıplarından ve maddi hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, dost ve kardeş Bangladeş halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz"
ifadelerine yer verildi.


Son 50 yılın en büyük sel felaketi: Hindistan'ın barajları Bangladeş'i sular altında bıraktı

Bangladeş son 50 yılın en büyük sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgede yaklaşık 4 buçuk milyon insanın hayatı Hindistan'ın sorumsuz davranışı yüzünden olumsuz etkilendi. Feni şehri tamamen sular altında kalırken, yaşanılan bu afetin doğal değil Hindistan tarafından yapay bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Hindistan'ın Bangladeş topraklarına akan 54 nehir üzerine kurduğu 30 baraj tek taraflı kontrol edilebilir bir şekilde inşa edilmiş durumda. Bu barajların bilgi verilmeden açılması milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attı. İki ülke arasında yapılan anlaşmalara göre, Hindistan'ın barajların kapılarını açmadan önce Bangladeş yönetimine haber vermesi gerekiyor. Öte yandan afetin devam ettiği bölgede şimdiye kadar en az 13 kişinin öldüğü 5 milyona yakın insanın ise selden etkilendiği bildirildi.


#Dışişleri Bakanlığı
#Bangladeş
#sel
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