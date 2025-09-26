Yeni Şafak
Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Bakırköy açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

26/09/2025, Cuma
G: 26/09/2025, Cuma
AA
Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Sürüklenen tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Bakırköy açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kurtarılan tekne, KEGM-3 can kurtarma botuyla yedeklenerek Ataköy Marina'da emniyete alındı.

Bakırköy açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakırköy açıklarında kumanda dışı kalarak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin KEGM-3 can kurtarma botuyla yedeklenerek Ataköy Marina'da emniyete alındığı bildirildi.



