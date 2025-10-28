Yeni Şafak
Balıkesir'de bir deprem daha: Çevre illerden de hissedildi

Balıkesir'de bir deprem daha: Çevre illerden de hissedildi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
28/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Balıkesir'de korkutan deprem
Balıkesir'de korkutan deprem

Balıkesir Sındırgı'da yeni bir deprem meydana geldi. AFAD, çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünün 4,6 olduğunu duyurdu.

Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki sarsıntılar devam ediyor.
Yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin artçıları büyük panik yaşatırken bu sabah 4,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.

Deprem çevre illerden de hissedildi

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre Balıkesir Sındırgı'da saat 10.10'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.
Balıkesir'de bir deprem daha: Çevre illerden de hissedildi
Gündem
28 Ekim, Salı

Yıkılan binalar var

Bakan Yerlikaya, depremin ardından can kaybının olmadığını, kullanılmayan 3 binanın ve 1 dükkanın yıkıldığını açıkladı. Balıkesir'de okullar tedbir amaçlı tatil edildi.

İşte meydana gelen son depremler listesi

