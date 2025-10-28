Balıkesir'de bir deprem daha: Çevre illerden de hissedildi

AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre Balıkesir Sındırgı'da saat 10.10'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.22 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Bursa ve İzmir gibi çevre illerden de hissedildi.