Balıkesir'de dev narkotik operasyonu: 147 gözaltı 17 tutuklama

DHA
Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. (Foto: Arşiv)
Balıkesir’de uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyonda dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 52 adrese eş zamanlı baskınla 147 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucu ve silahlar organizasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Şüphelilerin büyük kısmının adli kontrolle serbest bırakılması ise operasyonun yargı süreci açısından nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Balıkesir’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 147 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde 52 adrese 18 Şubat'ta 255 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı girdiği adreslerde özel narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 331 gram esrar, 83 bin 636 sentetik uyuşturucu hap, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 147 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 147 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 130 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



