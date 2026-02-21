Balıkesir'de dev narkotik operasyonu: 147 gözaltı 17 tutuklama

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde 52 adrese 18 Şubat'ta 255 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı girdiği adreslerde özel narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 331 gram esrar, 83 bin 636 sentetik uyuşturucu hap, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 147 şüpheli gözaltına alındı.