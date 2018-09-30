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ANTALYA

Balkondaki su giderinden Aref'in pitonu çıktı

Balkondaki su giderinden piton yılanı çıktı

Antalya’da sihirbazlık gösteriyle tanınan Aref Ghafouri'nin arkadaşına ait bir evden kaçan piton cinsi yılan, su giderinden ilerleyerek yaklaşık 1,5 ay sonra komşunun evinin balkonundan çıktı. Balkonu temizlerken yılanla göz göze gelen ev sahibi neye uğradığını şaşırdı ve yaşadığı korkuyla yılanı balık zıpkınıyla öldürmek zorunda kaldı. Yılanın Aref’e ait olduğunu öne süren ev sahibi, "Aref, kafeslerle arkadaşının evine giriyordu. Yılanın onun olduğunu ve evi boşaltmayı düşünüyorum. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diyerek duruma tepki gösterdi.

Haber Merkezi IHA
Balkondaki su giderinden çıkan piton cinsi yılanın Aref'e ait olduğu iddia edildi.
Balkondaki su giderinden çıkan piton cinsi yılanın Aref'e ait olduğu iddia edildi.

İlginç ve bir o kadar da ürkütücü olay, Muratpaşa ilçesinin Şirinyalı Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 2. katında Haydar ve Gonca Çekici çiftine ait evin balkonunda meydana geldi.

Akşam saatlerinde evinin balkonunu temizlemek isteyen Haydar Çekici, su giderinden çıkmaya çalışan ve bir metreyi geçkin Afrika kökenli Ball Python (Top Piton) cinsi yılanla burun buruna geldi. Neye uğradığını şaşıran Çekici, ilk olarak demir bir çubukla yılanı etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Tekrar gidere kaçan yılanı su dökerek geri çıkaran Çekici, kontrol altına aldığı yılanı zıpkınla başını ezerek öldürdü. Olay sonrası şoka giren aile, evde bulunan 7 yaşındaki çocuklarını da evden dışarı çıkararak teyzesine gönderdi.

1,5 ay önce evden kaçtı

  • Yılanın 4. kattaki Aref Ghafou’nun arkadaşı Y.K.’ya ait olduğunu ileri süren Çekici ailesi, komşularının kapısını çalarak yılan bulduklarını ve kime ait olduğunu sordu. Y.K., yılanın kendisine ait olduğunu belirterek yaklaşık 1,5 ay önce evdeki akvaryumundan kaçtığını ve aradıklarını söyledi.
  • Y.K., yılanın Aref’e ait olduğu yönündeki iddiaları da yalanlayarak öldürülen yılanı Çekici ailesinin balkonundan aldı ve apartman dışındaki çöp konteynerine attı.

"Aref, kafeslerle eve giriyordu"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Haydar Çekici, yılanın bir süre önce yılan ısırığı iddiasıyla rahatsızlanan ve tedavi için Mısır’a giden sihirbaz Aref Ghafou’a ait olduğunu ileri sürdü.

  • İlk defa böyle bir yılan cinsi gördüğünü ifade eden Çekici, “Yılanın, ünlü Aref’e ait olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşının yanına geliyor buraya ve hemen hemen her gün görüyoruz. Kafeslerle girip çıkıyorlardı. Onun yılan beslediğini de biliyoruz. Yaklaşık 1 hafta önce onu eve girerken gördüm. Yukarıdan geldiğini tahmin ediyoruz ve onlar da üst katta oturuyorlar. Bunun da başka bir açıklaması yok. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diyerek şikayetçi olacağını dile getirdi.

Yılanı evinde beslediği iddia edilen Y.K. ise kendisinden açıklama isteyen basın mensuplarına konuşmak istemediğini belirtti.

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