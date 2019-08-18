Gündem Vatandaşın sırtından inmeyen bankalar savunma sanayine teminat mektubu vermiyor
3. SAYFA

Bankalar savunma sanayi şirketlerine teminat mektubu vermiyor

Vatandaşın sırtından inmeyen bankalar savunma sanayine teminat mektubu vermiyor

Vatandaşların sırtına türlü yüklerle binen ve yatırım, üretim, istihdam ile ihracatın önündeki en büyük engel olan faizden çok büyük paralar kazanan bankaların Türkiye için hayati öneme sahip savunma sanayi için destek olmak yerine köstek olduğu ortaya çıktı. Kimi özel bankaların, savunma sanayinde çok önemli adımlar atmak isteyen kurum ve kuruluşlara 'etik bulmuyoruz' diyerek teminat mektubu vermediği ortaya çıktı.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Türkiye, ürettiği yerli ve milli silahlarla savunma sanayinde öne çıkıyor.
Türkiye, ürettiği yerli ve milli silahlarla savunma sanayinde öne çıkıyor.

Türkiye'nin ekonomik kriz sürecinden çıkması için attığı onca adıma rağmen, özellikle faiz kırbacıyla vatandaşların omuzundan inmeyen bankaların üretime, yatırım ve istihdama engel olmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son yıllarda attığı adımlarla adeta parmak ısırtan Türk sanayisi, bu alanda sadece ülkemizin güvenlik ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, muadillerinin çok daha ötesinde işlere imza atarak tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarı.

İlk 5 ayda yüzde 37 yükseldi

Yılın ilk 5 ayında savunma sanayii yüzde 37 ile ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Bu dönemde sektör ihracatı 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaşarak rekor kırdı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019 yılına ilişkin hedeflere dair önemli mesajlar vermiş ve "Bu konuda gerçekten çok büyük sabır gerekiyor. Hedefimizi bu sene için 3 milyar doların üzerine koymak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

  • Türkiye'nin savunma sanayi alanında en önemli ihraç kalemlerinden biri de Bayraktar TB-2 hava araçları. Bu araçların alınması için Türkiye ve Ukrayna arasında üst düzey görüşmeler yapılmış ve ardından yerli malı insansız hava araçları Ukrayna için görev icra etmeye başlamıştı. Haluk Bayraktar (Soldan 1), Selçuk Bayraktar (Soldan 2), Petro Poroşenko (Soldan 3), Hulusi Akar (Soldan 5)

Savunma şirketlerine özel banka freni

Bilindiği üzere Türkiye; Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor.

Yabancılara satılan savunma sanayi ürünlerinde kamu kuruluşları kadar bu alanda faaliyet gösteren özel şirketler de yer alıyor. Çok sayıda yerli savunma şirketi, ürettikleri araç ve sistemleri yabancılara satarak, ülkeye oldukça yüksek bir döviz girdisi sağlıyor.

REKLAM

Böylesine önemli bir işe imza atan Türk firmalarının son dönemlerde ülkemizde faaliyet gösteren özel sermayeli bankalarla ciddi sıkıntılar yaşadı öğrenildi.

Savunma sanayimizin gözbebeği ATAK helikopterleri de Türkiye'nin dünyada taaruz helikopteri ihracatı yapan sayılı ülkelerden biri olmasının önünü açmıştı.

'Etik bulmuyoruz' bahanesi

Bankaların, savunma sanayisindeki Türk firmaların işlemlerinde oldukça zorlayıcı adımlar attığı kaydedildi.

Söz konusu bankaların, "Savunma sanayisine verilen desteği etik bulmuyoruz" bahanesiyle savunma sanayi firmalarına teminat mektubu vermedikleri belirtildi.

Hatta bazı Avrupalı bankaların, Türkiye'de yaptıkları ortaklık protokollerinde "Savunma sanayine iş yapan firmaların kredi talepleri ancak yönetim kurulu kararı ile olacaktır" şeklinde şerh düştükleri ortaya çıktı.

Teminat Mektubu nedir?

Resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel ve gerçek kişilere hitaben, belirli bir işin veya hizmetin saptanan şartlar uyarınca ve belirli süreler içinde yerine getirileceği, aksi halde işi yüklenen tarafından tazminat olarak ödemesi gereken belirli bir tutarın, mektubu veren banka tarafından kayıtsız şartsız (gayrikabil-i rücu) ödeneceğinin garanti edilmesine ilişkin verilen mektuplara Teminat Mektubu denir.

  • Basitçe, lehtarın muhataba karşı olan bir taahhüdünü garanti altına alan, lehtarın taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda ise garantör sıfatıyla bankaya kayıtsız şartsız ödeme zorunluluğu getiren mektuplar olarak nitelenir.

Teminat mektubu bir metin halinden oluşur. Metnin içerisinde ise yapılan işin o mektupta yazılan tutar kadar garanti olduğu belirtilir.

Savunma sanayi ihracatında yüzde 20 artış
DÜNYA
Savunma sanayi ihracatında yüzde 20 artış

Savunma ekonomiyi de uçuracak
EKONOMİ
Savunma ekonomiyi de uçuracak
Yüz yüzegörüşüp isteyecekler

Yüz yüze
görüşüp isteyecekler

​FETÖ ile mücadelede Adalet Bakanlığı sahaya iniyor.
Milli savunmayabanker freni

Milli savunmaya
'banker' freni

​Bankalar, savunma sanayi firmalarını kapı dışarı ediyor.
İstanbula ulaşamamış

İstanbul'a ulaşamamış

İmamoğlu selin vurduğu İstanbul'a Bodrum'dan gelemedi.
Avrupa'nın en<br>büyük korkusu

Avrupa'nın en
büyük korkusu

​​Avrupa'daki mülteci korkusu ekonomik sorunların da önüne geçti.
​CHS raporu hazır

​CHS raporu hazır

​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin raporu Erdoğan'a sunulacak.
Sıra sütte

Sıra sütte

Çin, mermer ve kirazın ardından süt ürünleri için kapıda.

Beşiktaş <br>Sivas'ta kayboldu!

Beşiktaş
Sivas'ta kayboldu!

Sivasspor ligin ilk maçında 'Abdullah Avcı'lı Beşiktaş'ı adeta dağıttı.
FETÖ servis etti<br>Aytun Çıray kullandı

FETÖ servis etti
Aytun Çıray kullandı

​Birkaç saniye geç tokalaşmayı “diplomatik kriz” olarak sundular.
Geçici hafıza <br>kaybı yaşıyor

Geçici hafıza
kaybı yaşıyor

Sivasspor-Beşiktaş maçında korkutan an.
Falcao maça çıkmadı

Falcao maça çıkmadı

Monaco'dan şaşırtan açıklama geldi.
Valilikten <br>son dakika uyarı

Valilikten
son dakika uyarı

​Şiddetli yağmur gece boyunca sürecek.
Dolu yağdı<br>trafik durdu

Dolu yağdı
trafik durdu

Kocaeli'nde dolu ve aşırı yağışlar trafiği etkiledi.
Bir anda çıkageldiler

Bir anda çıkageldiler

Alt geçitte mahsur kalanları zıpkıncılar kurtardı.
Yüzerek kurtarıyorlar!

Yüzerek kurtarıyorlar!

​Eminönü'nün sembollerinden alt geçit sele teslim
Dehşete düşüren kareler

Dehşete düşüren kareler

​Canını kurtarmak için kamyonetin üzerine çıktı
Üsküdar'da <br>deniz ile kara birleşti

Üsküdar'da
deniz ile kara birleşti

​İstanbul'u vuran selin ardından deniz taştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.