Vatandaşın sırtından inmeyen bankalar savunma sanayine teminat mektubu vermiyor

Türkiye'nin ekonomik kriz sürecinden çıkması için attığı onca adıma rağmen, özellikle faiz kırbacıyla vatandaşların omuzundan inmeyen bankaların üretime, yatırım ve istihdama engel olmasıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son yıllarda attığı adımlarla adeta parmak ısırtan Türk sanayisi, bu alanda sadece ülkemizin güvenlik ihtiyacını karşılamakla kalmayıp, muadillerinin çok daha ötesinde işlere imza atarak tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarı.

İlk 5 ayda yüzde 37 yükseldi

Yılın ilk 5 ayında savunma sanayii yüzde 37 ile ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Bu dönemde sektör ihracatı 1 milyar 74 milyon 424 bin dolara ulaşarak rekor kırdı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019 yılına ilişkin hedeflere dair önemli mesajlar vermiş ve "Bu konuda gerçekten çok büyük sabır gerekiyor. Hedefimizi bu sene için 3 milyar doların üzerine koymak istiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında en önemli ihraç kalemlerinden biri de Bayraktar TB-2 hava araçları. Bu araçların alınması için Türkiye ve Ukrayna arasında üst düzey görüşmeler yapılmış ve ardından yerli malı insansız hava araçları Ukrayna için görev icra etmeye başlamıştı. Haluk Bayraktar (Soldan 1), Selçuk Bayraktar (Soldan 2), Petro Poroşenko (Soldan 3), Hulusi Akar (Soldan 5)

Savunma şirketlerine özel banka freni

Bilindiği üzere Türkiye; Güney Amerika, Afrika, Uzak Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa ve ABD de dahil olmak üzere pek çok bölge ve ülkeye silah ihraç ediyor.

Yabancılara satılan savunma sanayi ürünlerinde kamu kuruluşları kadar bu alanda faaliyet gösteren özel şirketler de yer alıyor. Çok sayıda yerli savunma şirketi, ürettikleri araç ve sistemleri yabancılara satarak, ülkeye oldukça yüksek bir döviz girdisi sağlıyor.

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Böylesine önemli bir işe imza atan Türk firmalarının son dönemlerde ülkemizde faaliyet gösteren özel sermayeli bankalarla ciddi sıkıntılar yaşadı öğrenildi.

Savunma sanayimizin gözbebeği ATAK helikopterleri de Türkiye'nin dünyada taaruz helikopteri ihracatı yapan sayılı ülkelerden biri olmasının önünü açmıştı.

'Etik bulmuyoruz' bahanesi

Bankaların, savunma sanayisindeki Türk firmaların işlemlerinde oldukça zorlayıcı adımlar attığı kaydedildi.

Söz konusu bankaların, "Savunma sanayisine verilen desteği etik bulmuyoruz" bahanesiyle savunma sanayi firmalarına teminat mektubu vermedikleri belirtildi.

Hatta bazı Avrupalı bankaların, Türkiye'de yaptıkları ortaklık protokollerinde "Savunma sanayine iş yapan firmaların kredi talepleri ancak yönetim kurulu kararı ile olacaktır" şeklinde şerh düştükleri ortaya çıktı.

Teminat Mektubu nedir?

Resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer tüzel ve gerçek kişilere hitaben, belirli bir işin veya hizmetin saptanan şartlar uyarınca ve belirli süreler içinde yerine getirileceği, aksi halde işi yüklenen tarafından tazminat olarak ödemesi gereken belirli bir tutarın, mektubu veren banka tarafından kayıtsız şartsız (gayrikabil-i rücu) ödeneceğinin garanti edilmesine ilişkin verilen mektuplara Teminat Mektubu denir.

Basitçe, lehtarın muhataba karşı olan bir taahhüdünü garanti altına alan, lehtarın taahhüdünü yerine getirmediği durumlarda ise garantör sıfatıyla bankaya kayıtsız şartsız ödeme zorunluluğu getiren mektuplar olarak nitelenir.

Teminat mektubu bir metin halinden oluşur. Metnin içerisinde ise yapılan işin o mektupta yazılan tutar kadar garanti olduğu belirtilir.

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