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Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye

Kahramanmaraş'ta eğlence mekanında çıkan kavgada attığı bardakla 26 yaşındaki Oktay Kurt'un sol gözünün görme yetisini kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklanan ve 6 yıla kadar hapsi istenen 27 yaşındaki avukat Faruk Taş, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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Haber Merkezi DHA
Bardakla kör eden avukata ilk duruşmada tahliye
Olay anları mekanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Haziran'da kentteki alışveriş merkezindeki eğlence mekanında meydana geldi. Farklı masalarda oturan avukat Faruk Taş, M.F.B., S.T., E.B.U. ve A.M. ile Oktay Kurt, Ertuğrul Görgü, Mustafa Ağca ve Ş.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Faruk Taş masadaki bardağı Oktay Kurt'un yüzüne fırlattı, Oktay Kurt ise sürahi ile Faruk Taş'ın başına vurdu. Kavgada bardağın sol gözüne isabet etmesiyle yaralanan Oktay Kurt, ambulansla götürüldüğü hastanede ameliyata alındı ancak görme yetisini kaybetti. Gözaltına alınanlardan avukat Faruk Taş tutuklandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda şüphelilerden Faruk Taş hakkında 2 kişiye yönelik basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 6 yıla kadar, Oktay Kurt hakkında 4 kişiye yönelik hakaret, basit yaralamaya teşebbüs ve silahla kasten yaralama suçlarından 17 yıla kadar, Ertuğrul Görgü hakkında 5 kişiye yönelik silahla kasten yaralama ve basit yaralamaya teşebbüs suçlarından 15 yıla kadar, Mustafa Ağca hakkında ise 5 kişiye yönelik basit yaralama ve kasten yaralama suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.


Eğlence mekanının güvenlik kameralarına da yansıyan kavgayla ilgili ilk duruşma görüldü. Ertuğrul Görgü, M.F.B., A.M., S.T., Ş.K. ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu Faruk Taş ile başka suçtan tutuklu Oktay Kurt, duruşmaya bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı.

'OKTAY, KÜFRETTİ'

Duruşmada ilk olarak avukat Faruk Taş savunma yaptı. Taş savunmasında tanımadığı ve aralarında husumet olmadığını belirttiği Kurt'un olduğu masaya yönelik söz ya da bakış gibi tahrik edici bir davranışlarının olmadığını ancak karşı masadan küfredildiğini söyledi. Oktay Kurt'ın yüksek sesle küfredince kendilerine yönelik olduğunu anladığını belirten Faruk Taş, şöyle devam etti:


"Bir süre sonra Ş.K. ayağa kalktı, Oktay ve Mustafa da ayağa kalktılar. Oktay elini kaldırıp bana doğru yönelerek küfürler etti. Ben kendisine sakin olmasını söylediğimde de yine ana avrat küfürler etmeye devam etti. Bu sırada bir arbede yaşandı. Benim başımın üzerinden şişeler geçti. E.G. ve M.A. saldırmaya başladılar. Ben bu sırada kendimi savunma amaçlı herhangi bir hedef gözetmeksizin bardak alıp fırlattım ancak söylediğim gibi hedefimde herhangi biri yoktu. Bardağın Oktay'a değdiğini de gördüm yine kavga sırasında Oktay ile aramızda bir boğuşma geçti. Oktay bana şişe ile vurdu. Ş.K. kardeşim S.T. beni kurtarmak istedikleri sırada Oktay bu kez eliyle kardeşimi de darbetti. Ertuğrul ve Mustafa da şişe fırlattı."

Faruk Taş
Faruk Taş

‘GÖZÜMDE CAM KIRIKLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİĞİM HALDE GÖZÜME VURDULAR'

Oktay Kurt ise ilk olarak karşı masadan kendilerine küfredildiğini öne sürerek şöyle konuştu:
"Ben 'Kardeşim neden küfür ediyorsun' dedikten 2-3 saniye geçtikten sonra Faruk Taş masadan bardağı alarak yüzüme doğru fırlattı ve ben gözümden yaralandım. Kendimi savunma amaçlı ben de masadan aldığım şişeyi hedef gözetmeksizin savurdum. Aramızda 7 metre kadar mesafe vardı, zaten onlar bizim masamıza geldi. Şişenin Faruk'a değdiğini o an anlamamıştım ancak kamera kayıtlarında sonradan gördüm. Ben gözümden yaralandığım için başkaca bir eylemim olmadı. Gözümde cam kırıkları olduğunu söylediğim halde gözüme vurdular. Amaçlarının beni öldürmek olduğunu düşünüyorum. Ben tuvalete kaçmamama rağmen eylemlerine son vermemişlerdir."


Sanıklardan Ertuğrul Görgü ise karşı masadan kendilerine doğru küfredildiğini öne sürerek, "3 kişi Oktay'a saldırdı. Elinde şişe olan, gözüne vurmaya devam edince uzaklaştırma amaçlı onları dağıtmak için elime aldığım şişeyi dükkanın camına fırlattım. Amacım onları kaçırmaktı. Sonra tekrar elime bir şişe daha aldım çünkü tekrar bize yönelmişlerdi. Oktay orada kalmıştı. Kendimi savunma amaçlı şişeyi aldım ancak kullanmadım. Dükkanın dışına çıktığımda yine görsem tanıyamayacağım 2-3 kişi bıçakla saldırdılar, ben otoparka kaçarak kurtuldum" diye konuştu.


  • Duruşmada söz verilen M.F.B., A.M., E.B.U. ise kendilerini yaralayan ve hakaret eden sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi.


Mahkeme savcısı ise delillerin tam toplanmamış olması nedeniyle Faruk Taş'ın tutukluluk halinin devamını talep etti. Hakim, Faruk Taş'ın tahliye edilip adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Motosikletlinin ölümüne neden olmuştu: Alkollü sürücüye ilk duruşmada tahliye
FOTOĞRAF 8
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Kaza nedeniyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şen'in yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 Ekim'de hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanık Ocaklı\"nın kaza saatinden yaklaşık 6,5 saat sonra alınabilen kan numunesinde çıkan etil alkol oranının 0,64 promil olduğu kaydedildi.
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Görgü şahitleri ve olay yeri inceleme sonuçlarına göre sanık Ocaklı'nın Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlal ettiğine kanaat getirilen iddianamede, bilirkişi raporunda da kazanın oluşmasında sanık Ender Ocaklı'nın asli kusurlu olduğu, Cengiz Şen'in ise kusurunun olmadığına dair görüş bildirildiği hatırlatıldı. <br>
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İddianamenin değerlendirme kısmında sanık Ender Ocaklı'dan olay saatinden yaklaşık 6 buçuk saat sonra alınan kan numunesinde 0,64 promil alkole rastlandığı ve bir insanın her saat 0,15 oranında alkolün vücuttaki etkisini kaybettiği hususu dikkate alınarak sanık Ocaklı'nın olay sırasında 1.54 promil oranında alkollü sayılacağı öne sürüldü.
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İddianamede tutuklu sanık Ender Ocaklı'nın \"Taksirle ölüme neden olma\" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. <br>Hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ender Ocaklı'nın adli kontrol şartıyla tahliye olduğu öğrenildi.
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Cengiz Şen'in eşi Emel Şen ise, kaza nedeniyle eşinin 2 hafta yoğun bakımda kaldığını, o süreçte bütün imkanlarını zorladıklarını belirterek \"Ama maalesef ki, yapılacak bir şey yoktu. Çok düşük ihtimaldi, onun hayata tutunabilmesi. Vefat 1 Ekim tarihinde gerçekleşti. Biz sonuna kadar inancımızı kaybetmedik. Geri dönmesi için dualarımızı ettik\" dedi.
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Bilirkişi raporunda ve hazırlanan iddianamede kazanın detaylarını öğrendiğini kaydeden Emel Şen, \"Eşimin sıfır kusurlu olduğunu karşı tarafın 8'de 8 kusurlu olduğunu, alkollü araç kullandığını, daha önceden alkolden ehliyetini kaptırmış olduğunu, yanındaki kişiyle yer değiştirmeye kalktığını, firar ettiğini, bunları sonrasında öğrendim. Karşı taraftan yine herhangi bir 'Geçmiş olsun' gelmedi o yoğun bakım sürecinde. Bunun yanında vefattan sonra akrabalarından veya kendisinden 'Başsağlığı' da gelmedi\" ifadelerini kullandı.
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Eşinin eşyalarını saklayan Emel Şen, söz konusu eşyaların ve kitapların 14 yaşındaki çocukları Kuzey Poyraz Şen için hatıra ve yol gösterici olduğunu söyledi.
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Motosikletlinin ölümüne neden olmuştu: Alkollü sürücüye ilk duruşmada tahliye
Kartal'da 3 ay önce motosikletiyle ilerleyen 44 yaşındaki Cengiz Şen'e, otomobiliyle arkadan çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Ender Ocaklı ilk duruşmada tahliye oldu. Sanığın olay sırasında alkollü olduğunun raporlara yansıdığını ve olaydan önce de alkol nedeniyle ehliyetinin alındığını belirten Cengiz Şen'in eşi Emel Şen, "Buna rağmen bu kişinin salınmış olmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü toplumda alkollü araba kullanmak zaten başlı başına bir trafik canavarlığı ve ehliyeti yok. Yani saatli bir bomba gibi şu an dolaşıyor" dedi. Şen'in metrelerce sürüklenerek öldüğü kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


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