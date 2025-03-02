Barış masasını Türkiye kurabilir

Oval Ofis krizi sonrası İngiltere’de düzenlenecek Ukrayna Güvenlik Zirvesi’nde Türkiye’nin ABD’den boşalan arabuluculuk rolünü üstlenmesi bekleniyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın daveti üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Türkiye’nin sürece sağlayabileceği katkıları muhataplarına aktaracak olan Fidan, savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin çabalarını vurgulayacak. 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayacak.

Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere odaklı son açılımı da dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşına dair başlıkları ele alacak. Türkiye’nin sürece sağlayabileceği katkıları muhataplarına aktaracak olan Fidan, savaşın adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılması için Türkiye’nin çabalarını vurgulayacak. Fidan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiği desteği bir kez daha teyit edecek. 2022 yılında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye’nin, önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunu vurgulayacak. Diğer yandan Fidan, Lonfra zirvesi öncesi Rus mevkîdaşı Sergey Lavrov'la görüşerek gelişmeleri değerlendirdi. Zelenski’nin ABD ziyaretinde Trump’la tartışması sonrası Washington’ın arabuluculuk rolünden feragat edeceği ve Ukrayna’ya vereceği desteği sonlandıracağı konuşuluyor. Rusya ve ABD ile temas halinde olan Türkiye’nin Kiev yönetimi ile de iyi ilişkilere sahip olması ve son dönemde diplomatik arenada barış için harcadığı ciddi mesai, Türkiye’nin masayı kurabileceği görüşünü güçlendiriyor.