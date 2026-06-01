Bariyerlere çarpıp alev aldı

Kurban Bayramı tatili dönüşü Denizli’de yürek yakan bir kaza meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev alması sonucu 1’i bebek olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı.

ALEV ALDI

Kaza, önceki gece Denizli-Aydın Otoyolu’nun Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pamukkale Turizm’e ait, 38 yolcu 3 mürettebatlı Mustafa Fevzi Mertun (50) yönetimindeki yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Otobüs çarpmanın şiddetiyle bariyerleri altına alarak 125 metre ilerledi. Ön bölümde büyük hasar oluşurken kısa süre içinde araçta yangın çıktı. Alevler hızla tüm otobüsü sardı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, olay yeri adeta can pazarına döndü. Kazada 8 kişinin hayatını kaybettiği 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edilirken 2'si ağır 16 kişinin tedavisi sürüyor.

8 CAN GİTTİ

Yapılan ilk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin 50 yaşındaki kaptan şoför Mustafa Fevzi Mertun, Merve Erik, Hayriye Arıkan, Civan Şen, Şen’in 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen, Zehra Eyiol, Fatma Kartal ve Kırgız uyruklu Gültilay Bığa oldukları belirlendi.

OĞLUNA SİPER OLMUŞ

Kazanın en acı ayrıntılarından biri baba-oğuldan geldi. 9 aylık Eyüp Miraç Şen’in, babası Civan Şen’in kucağında hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre Civan Şen’in, çarpmanın ardından bebeğini korumak için üzerine kapandığı öğrenildi.

KAPIDA SIKIŞMIŞLAR

Kazada yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayın kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşecek.







