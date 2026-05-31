Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Bayram dönüşü yolculuğunda 'son gece' yoğunluğu

Bayram dönüşü yolculuğunda 'son gece' yoğunluğu

23:3931/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde trafik durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul yönüne geri dönüş yolculuğu yapan vatandaşlar, otoyollarda yoğunluğa neden oldu. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Kaynaşlı ile Gümüşova arasında gün boyu süren araç yoğunluğu, gece saatlerinde yer yer trafiği kilitledi.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde geri dönüş yolculuğu sürerken, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul yönünde gece saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculuğu tatilin son gününde devam etti. Bayram tatilinin sona ermesi ile birlikte cuma günü başlayan yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi İstanbul yönünde yoğunluk oluştu. Kaynaşlı gişelerinden başlayıp, Gümüşova rampalarına kadar gün boyunca yoğun şeklinde devam eden trafik, gece saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Jandarma ve Karayolları ekipleri ise tatilin son gününde güzergah üzerinde önlemlerini sürdürüyor.



#Trafik
#Bayram
#Kara Yolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler