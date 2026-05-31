İstanbul’a dönüş: Trafik zaman zaman durdu

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, otoyol ve kara yollarında yoğunluğa neden oldu. Özellikle İstanbul yönünde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Gerede Gişeleri, Yeniçağa, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt mevkilerinde yoğunluk yaşanırken, bazı bölgelerde hasarlı kazalar ve arızalanan araçlar ulaşımı olumsuz etkiledi. D-100 kara yolunun Bolu geçişinde de trafik zaman zaman yavaşladı. Kocaeli kesiminde ise Gültepe, Korutepe ve Bekirdere Rampası mevkilerinde İstanbul istikametinde araç yoğunluğu gözlendi. Yolun iki şeride düştüğü noktalarda trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.