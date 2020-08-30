Baro terörün arka bahçesi olamaz: Ebru Timtik’in dev posterini asan İstanbul Barosu’na tepki yağıyor

Ölüm orucunda can veren DHKP-C’li Ebru Timtik’e destek çıkan barolar Türkiye’nin gündemine oturdu. Gri listede aranan DHKP-C’li Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanıp tutuklanan ve 13 yıl 9 ay ceza alan avukat Timtik, örgüt talimatıyla başlattığı ölüm orucunda 238 gün sonra can verdi. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li teröristlerle bağlantısı belirlenen Timtik’e ağıt yakan barolar, büyük tepki çekti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep’te katıldığı AK Parti Nizip 7’inci Olağan Kongresi’nde 1 Eylül’de başlayacak adli yıldaki yenilikler hakkında bilgi verip, Timtik’e destek çıkan barolarla ilgili de açıklama yaptı. Taksim’deki binasına Ebru Timtik’in dev posterini asan İstanbul Barosu’na tepki gösteren Bakan Gül, şunları söyledi:

Abdulhamit Gül

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OYNAT 01:51 DHKP-C'li Timtik'in Savcı Kiraz şehit edilmeden 20 gün önce "Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz" dediği ortaya çıktı Cezaevinde başlattığı eylem sonucu ölen terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Timtik'in, 11 Mart 2015 tarihinde katıldığı TV yayınında 'Berkin Elvan'ın hesabı sorulacak. Devlet kimseyi sonsuza kadar koruyamaz' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Bu sözlerden 20 gün sonra, 31 Mart 2015 tarihinde DHKP-C'li Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Berkin Elvan dosyasına bakan Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında şehit etti. Terörist Timtik'in ölümüyle ilgili CHP'li ve HDP'li çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı.

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SAVCI KİRAZ ÖLÜMSÜZDÜR

“Barolar bir hukuk kurumudur, barolar içinde tek ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez. Yargının en önemli ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar, yargının bir parçasıdır. Bunu ifa ederken başta onurlu avukatlık cübbesini giymiş, hak ve adalet görevlisi avukat arkadaşlarımızın bu anlamda hukuk dışı bir tutumu kabul etmeyeceğine inanıyorum. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Türkiye hukuk sisteminin üzerinde hiçbiri güç yoktur. Şehit Savcımız Selim Kiraz olmak üzere hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarını rahmetle anıyorum. ‘Selim Kiraz kıyamete kadar ölümsüzdür’ diyorum, ona el uzatan tüm hainleri şiddetle kınıyorum.”

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OYNAT 01:39 CHP'li Kaftancıoğlu'ndan DHKP-C’li Timtik için taziye mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, terör örgütü DHKP-C üyesi Ebru Timtik'in cezaevindeyken başlattığı eylem sonucu ölmesiyle ilgili taziyelerini belirtti. Kaftancıoğlu İstanbul Barosu önünde terörist için düzenlenen etkinlikte, 'Adil yargılanmayı talep ediyordu. Bu mücadeleyi böylesi acı bir günde bir kez daha paylaşmak isterim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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TERÖR SEVİCİLİK GELENEK OLDU

Bülent Turan

Çanakkale’de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da İstanbul Barosu ve Tiktik’in anma törenine katılan CHP’lilere çıkıştı. Turan, “Barolar, marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP’li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu gibi çok sayıda CHP’li yöneticinin de örgüt üyeliğinden mahkum bir isme bu denli, adeta kurumsal bir duruşla sahip çıkması milli güvenlik meselesidir. Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor. Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda. Söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz” dedi.

OYNAT 00:45 DHKP-C yandaşları Timtik için slogan attı: Katil devlet hesap verecek Terör örgütü DHKP-C üyesi olmaktan hüküm giyen ve başlattığı eylemde ölen Ebru Timtik için adli tıp önünde bir grup toplandı. Örgüt yandaşları, Timtik için 'Katil devlet hesap verecek' sloganı attı. BiP'te paylaş

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30 Ağustos’u CHP’ye anlatın

Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ana muhalefetin 30 Ağustos kutlamalarıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. CHP Avcılar Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mutlu Yıldırım'ın, DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanan ve örgüt talimatıyla başlattığı ölüm orucunda can veren Ebru Timtik'le ilgili “Er ya da geç bunun hesabı sorulacak. Devrim şehitleri ölümsüzdür” paylaşımını hatırlatan Bakan Soylu, “Bize 30 Ağustos dersi verenler; 30 Ağustos bizim şerefimizdir. Gazi Mustafa Kemal ve kahraman arkadaşları, kahraman ecdadımız İstiklal mücadelesini, DHKP-C’li terörist hainlerin 'şehit' diye anılması için vermediler. 30 Ağustos’u bize değil, CHP Gençlik Kolları’na anlatın. Yazık!” dedi.