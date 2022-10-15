Maden şehidi Enes Aydın’ı öğretmeni paylaştı: 'Bu ölüm sana yakışmadı'

Bartın İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra maden ocağında çalışmaya başlayan şehitlerden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammed Mustafa Yıldız, şehit Enes'in mezun olmadan önce arkadaşlarıyla çekindiği fotoğrafı paylaştı. Paylaşıma sınıf arkadaşları "Enes bu ölüm sana yakışmadı" yorumları yaptı.

Bartın'ın Amasra İlçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında şehit düşen 41 maden işçisinden biri olan Enes Aydın'ın imam hatip lisesinden mezun olduktan sonra maden ocağında işe başladığı öğrenildi.

Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammed Ramazan Yıldız, mezun olan öğrencisinin sınıf arkadaşlarıyla birlikte çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize Rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" notuyla paylaştı.

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Yıldız'ın paylaşımına ise Enes'in sınıf arkadaşları, "Enes bu ölüm sana yakışmadı", "Sıra arkadaşım Enes Aydın kardeşim. Mekânın cennet olsun", "Vay benim Enes'im az önce isimlere baktım tanıdık geliyor demiştim. Hayatını kaybeden tüm madencilerimize Rabbim rahmet eylesin" yorumlarında bulundular.

Enes Aydın'ın cenazesi bugün Aşağıdere Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNDEM Bartın'da maden ocağında patlama: 41 vatandaşımız hayatını kaybetti

FOTOĞRAF 17 Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:<br><br>“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.\" Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<br><br>“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.\" Amasra'nın Aşağıdere Köyü'nden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da, “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı.<br> “GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ\"<br><br>Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'in, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz\" paylaşımı kaldı geride. Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise, \"Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır\" paylaşımı yaptı.<br> Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran'ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü.<br> Amasra'nın Kocaköy köyünden Orhan Altun'un arkadaşı ise vefat haberini “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya'da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun\" ifadeleriyle paylaştı.<br> Rasim Bulut'un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından, “Kardeşimiz Rasim Bulut'u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü'nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun\" diye bir paylaşım yaptı Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.

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FOTOĞRAF 20 Zonguldak - Armutçuk (1983)<br>1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. Zonguldak Armutçuk'ta 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında 103 maden işçisi hayatını kaybetti. Zonguldak - Armutçuk (1983) Amasya - Yeni Çeltik (1990)<br>Amasya Yeni Çeltik'te bulunan maden ocağında 7 Mart 1990'da meydana gelen grizu patlamasında 68 kişi öldü. Amasya - Yeni Çeltik (1990) Zonguldak - Kozlu (1992)<br>3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da meydana gelen grizu patlamasında 263 maden işçisi hayatını kaybetti. Zonguldak - Kozlu (1992) Yozgat - Sorgun (1995)<br>26 Mart 1995'te Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 37 madenci hayatını kaybetti. Yozgat - Sorgun (1995) Kastamonu - Küre (2004)<br>Kastamonu'nun Küre ilçesinde 8 Eylül 2004'te bakır madeninde çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu - Küre (2004) Balıkesir - Dursunbey (2006)<br>2 Haziran 2006'da Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde grizu patlamasında 17 işçi hayatını kaybetti. Balıkesir - Dursunbey (2006) Bursa - Mustafakemalpaşa (2009)<br>10 Aralık 2009'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen grizu patlamasında 19 işçi hayatını kaybetti. Bursa - Mustafakemalpaşa (2009) Zonguldak (2010)<br>17 Mayıs 2010'da Zonguldak'ta meydana gelen grizu patlamasıda 30 işçi hayatını kaybetti. Zonguldak (2010) Zonguldak - Kozlu (2013)<br>Zonguldak Kozlu'da 8 Ocak 2013'te meydana gelen grizu patlamasında 8 madenci hayatını kaybetti. Zonguldak - Kozlu (2013) Manisa-Soma(2014)<br>13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında çıkan yangın sonucu 301 işçi hayatını kaybetti, en az 88 işçi de yaralandı. Facia, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan iş ve madencilik kazası olarak kayıtlara geçti. Siirt-Şirvan (2016)<br>Şirvan maden kazası: 17 Kasım 2016 tarihinde Siirt'in Şirvan ilçesindeki Madenköy yakınlarındaki bakır madeninde meydana gelen ve 16 işçinin ölümüyle sonuçlanan kaza. Türkiye'de geçmişten bugüne maden kazaları 1941'den bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan kömür ve diğer maden ocaklarında yaşanan, pek çoğu grizu patlaması, göçük ve yangından kaynaklı olmak üzere iş kazalarında 3 binden fazla işçi hayatını kaybetti. Bu kazalarda 100 bini aşkın kişi ise yaralandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 8 Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. Maden ocağı önünde ekiplerin dağıttı battaniye ile ısınmaya çalışan aileler burada maden ocağından gelecek haberi bekliyor. Aileler birbirlerini teselli ederken ekiplerin de hummalı çalışmaları sürüyor. Bartın'da maden ocağında patlama Endişeli bekleyiş: Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları ve mesai arkadaşları, arama kurtarma çalışmaları devam ederken yakınlarından haber gelmesini bekledi. BiP'te paylaş

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