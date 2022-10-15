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BARTIN

Kızılay madenci yakınlarına battaniye dağıttı

Bartın’ın Amasra ilçesinde kömür ocağında medyana gelen grizu patlamasında madenci yakınlarının Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde umutlu bekleyişi sürerken Kızılay soğuk havada üşüyen vatandaşlara battaniye dağıttı.

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Haber Merkezi İHA
Bartın haberleri: Kızılay madenci yakınlarına battaniye dağıttı
Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde madenci yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü İşletmelerine ait kömür ocağında elektrik trafosu nedeniyle grizu patlaması meydana geldi. Patlamada yaralı kurtulan madenciler ile göçükten yaralı çıkartılan madencilerin getirildiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde madenci yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor.

Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti

İHA

Gece saatlerinde hava sıcaklığının 12 dereceye kadar düşmesiyle soğuyan havada hastanede bahçesinde bekleyen madenci yakınlarının imdadına ise Kızılay ekipleri yetişti. Kızılay ekipleri madenci yakınlarına battaniye dağıtarak azda olsa soğuk havaya karşı vatandaşları korumaya çalıştı.

İHA

Bartın'da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi
GÜNDEM
Bartın'da patlamada yaralanan 6 kişi ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi

Ayrıca Kızılay ekiplerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde kurulan sahra çadırlarında umutla bekleyen madenci yakınlarına sıcak çorba ve çay ikram ederek soğuk havaya karşı korumaya çalıştı.


Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu
GÜNDEM
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu

Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu: 15 kişiden tek o sağ çıktı
FOTOĞRAF 5
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, yaşadıklarını anlattı. Kalaycı, eksi 300 kotunda 15 kişiden tek kendisinin sağ çıktığını söyledi.<br>
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Kalaycı, \"İlk çıkanlardanım, son iki dakikayla kurtuldum. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımız şehit oldular. 4-12 vardiyasında çalışıyordum. Ocaktaydım. Olay mahallindeydim. Bir dakikayla da olabilir. Beş adımla da olabilir. Beş adım önünüzde metan da olabilir. Dünya karardı. Tekrar o madene girdim. Ondan sonra iki defa girdim. Sonra sabah 5 sıralarında girdik. Allah'a şükür kimse kalmadı. 14 yıldır bu madenlerde çalışıyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşandı. Devam edeceğiz. Ekmek parası. Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız. Acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Birbirimize canımızı emanet ediyoruz. İlk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Ocaklarımız dışarıdan 7-24 yaşanıyor. Öyle bir toz duman hayatımda görmedim. Lambayla önümü göremiyordum. Biz elimizden geleni yaptık. Arkadaşlarımızı bırakmadık. 24 saattir buradayız. En son görevimizi yaptık. En son 13-14 kişi kalmıştı. Gece 2'de tekrar indik. Hepsini aldık. Ocakta kimse kalmadı\" diye konuştu.<br>
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\"Yüzlerini hatırlayacağız, belki de rüyamıza girecek\"<br><br>14 yıllık maden işçisi Celal Kara da patlama sonrası galerilere girdiklerinde arkadaşlarıyla karşılaştıklarını belirtti.
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Arkadaşlarını görünce şok olduklarını ifade eden Kara, \"Zaten biliyoruz biz yerin altında kelle koltukta. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Bu olayın nasıl olduğunu kimse bilmiyor. 14 senedir burada çalışıyorum, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Çalışma galerilerine gittiğimizde arkadaşlarımız oradaydı. İki kişi oradan dört kişi oradan alıyorduk. Çok kötü bir durumdu. Daha yeni çıktık. 13-14 kişi kalmıştı. Gece sıralarında tekrar indik. Onları kurtardık. Şu anda ocakta kimse kalmadı. Biz sadece aldığımızı çıkardık. Tam sayı tutmadık. Çıkardıklarımızda başta bir iki yaralı vardı. 6-7 kişi hastanede varmış şu anda. Her vardiyada sayı değişiyor. Kaç kişi gelip gelmeyeceği de belli olmuyor. Biz de sayıyı bilmiyoruz. Son görevlerimizi yerine getirdik. Bizim için bundan sonra zor olacak. Belki arkadaşlarımız rüyalarımıza girecek. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekmeğimizi kömürden çıkartıyoruz. Bir iki zorluk çekeceğiz. Artık yapacak bir şeyimiz yok\" ifadelerini kullandı.
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Maden işçisi faciadan iki dakikayla kurtuldu: 15 kişiden tek o sağ çıktı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamadan iki dakikayla kurtulan 14 yıllık maden işçisi Aydın Kalaycı, dehşet anlarını gazetecilere anlattı. Kalaycı, "Eksi 300 kotunda 14 kişi falandık. Oradan tek ben çıkabildim. 14 yıldan beri hep akrabayız" dedi.


Facianın yaşandığı Bartın'daki maden ocağı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi.
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Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti.
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Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada yerin -300 ila -350 kotunda bulunan 15 maden işçisini kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
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Öte yandan patlamayla birlikte yer altında meydana gelen gaz kütlesi havalandırma boşluklarından tahliye edildi.
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Maden ocağının etrafını kaplayan duman drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan maden ocağından çıkan dumanlar gökyüzünü sardı
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte bölgedeki çalışmalar da aralıksız sürüyor.
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Yakınların iyi bir haber bekleyen vatandaşların acılı bekleyişleri de devam ediyor.
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Facianın yaşandığı Bartın'daki maden ocağı günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
Bartın'da dün akşam saatlerinde patlamanın yaşandığı maden ocağında günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Öte yandan dumanların kapladığı maden ocağı havadan da görüntülendi.


Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji il il uyardı
Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı: Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

​Trakya bölgesi en uygun adres olarak görülüyor.

​Evlerine sığmayan kütüphaneler kurdular.

​Hindu liderin oğlu Çavdari yakınları tarafından dışlandı.

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