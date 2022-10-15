Gündem Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi
BARTIN

Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Yasin Çelik, Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde toprağa verildi.

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Haber Merkezi İHA
Bartın haberleri... ​​Maden şehidi Yasin Çelik gözyaşları içerisinde toprağa verildi
Yasin Çelik için Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Amasra Taşkömürü İşletmesi Müessesesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada Yasin Çelik hayatını kaybetti. Çelik için Ulus ilçesine bağlı Derecik köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Bartın'da maden ocağında patlama: 40 vatandaşımız hayatını kaybetti
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Bartın'da maden ocağında patlama: 40 vatandaşımız hayatını kaybetti

İHA

Törene Çelik’in yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aktaş, Çelik ailesine başsağlığı dileklerinde bulunurken, anne Habibe Çelik’in “Gençliğine doyamadı yavrum, su gibi delikanlıydı yavrum” feryadı yürekleri dağladı.

Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
FOTOĞRAF 17
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Gürdal Serenli'nin abisi Zekai Serenli ise kardeşiyle aynı fotoğrafta yer alan ve yine faciada hayatını kaybeden Rahman Özçelik'in de bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:<br><br>“Ah be kardeşim çok erken oldu bu ayrılık çok erken yaşta gittiniz maden şehitlerimize Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun.\"
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Hayatını kaybedenlerden Amasra'nın Kaman Köyü'nden Emrah Kaval'ın babası Hasan Kaval, sosyal medya hesabından oğlunun hayatını kaybettiğine ilişkin yazı paylaştı. Acılı baba Kaval, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:<br><br>“Oğlum Emrah Kaval TTK müessesinde geçirdiği kaza nedeniyle vefat etmiştir. Bugün öğle namazına müteakip defnedilecektir.\"
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Amasra'nın Aşağıdere Köyü'nden Enes Aydın'ın öğretmeni Muhammet Mustafa Yıldız da, “Başta mezun öğrencim Enes Aydın ve tüm diğer maden şehitlerimize rabbimden rahmet, ailelerine de sabır diliyorum. Başımız sağ olsun\" ifadelerini kullandı.<br>
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“GÜNEŞİ GÖREBİLMEK İÇİN KARANLIĞI KAZIYORUZ\"<br><br>Patlamada yaşamını yitiren Yasin Çelik'in, 5 Şubat 2021'de sosyal medya hesabından “Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz\" paylaşımı kaldı geride.
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Serhat Kahraman'ın kuzeni Rıfat Kahraman ise, \"Bartın'da maden ocağında yaşanan patlama sonucu kuzenimiz Serhat Kahraman şehit olmuştur. Cenazesi öğle namazına Karabük Kışla Köyü camisinde kılınacaktır\" paylaşımı yaptı.<br>
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Maden faciasında hayatını kaybeden Suat Demirkıran'ın ise geçen yıl, 7 Mart 1983 yılında Zonguldak'ın Armutçuk beldesindeki taş kömürü ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenleri manşetine taşıdığı gazetenin sayfasını hesabından paylaştığı görüldü.<br>
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Amasra'nın Kocaköy köyünden Orhan Altun'un arkadaşı ise vefat haberini “Kimsenin kalbini kırmamış, dostluğu ve arkadaşlığı ile gönüllerde taht kurmuş Orhan Altun abimin Amasya'da madende şehit olduğunu üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun kabri nurlarla dolsun\" ifadeleriyle paylaştı.<br>
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Rasim Bulut'un ablası da kardeşinin hayatını kaybetmesinin ardından, “Kardeşimiz Rasim Bulut'u maden kazası sonucu kaybettik. Rabbim geride kalanlara sabır versin. İkindi namazıyla Yaylacık Köyü'nden defnedilecek. Mekanı cennet olsun\" diye bir paylaşım yaptı
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Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı
Madencilerden geriye yürek yakan fotoğrafları kaldı: Güneşi görebilmek için karanlığı kazıyoruz
Bartın'ın Amasra ilçesinde dün akşam 18.15 sıralarında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerden geriye ailesiyle ve arkadaşlarıyla çekildikleri fotoğrafları kaldı. Ölüm haberini alan yakınları ise sosyal medya hesaplarından yürek yakan paylaşımlar yaptı.


Baba Ömer Çelik çok üzgün olduğunu, oğlunun vefat haberini sabah saatlerine kadar öğrenemediğini söyledi.
22 yaşındaki Yasin Çelik’in naaşı öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Dünya liderlerinden Bartın'daki maden faciası için taziye ve acil şifa mesajları
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