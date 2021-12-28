Bartın Üniversitesinin savunma sanayi projesiyle "Mehmetçik" daha güvende olacak

Bartın Üniversitesince hazırlanan "Atık Sert Kesici Uçların Kullanımı ile Maliyet Etkili Yeni Bir Eklemeli (Add-On) Hibrid Kompozit Zırh Sistemi Üretimi ve Balistik Performansının Değerlendirilmesi" başlıklı projeyle askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlamaya yönelik yeni bir zırh modelinin tasarım, modelleme, prototip imalatı ve balistik testlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye savunma sanayi alanında ses getiren teknolojik atılımları başarıyla gerçekleştiriyor

Prof. Dr. Gök, gazetecilere, Türkiye'nin, savunma sanayi alanında özellikle son 15-20 yılda dünyada ses getiren ve dikkatle takip edilen devrim niteliğinde teknolojik atılımları başarıyla gerçekleştirdiğini hatta bazı alanlarda lider konumuna yükseldiğini söyledi.

Silah sanayisine ek olarak deniz altıdan milli muharip uçak projesine kadar birçok alanda gurur verici projelerin gelecek yıllarda askeri envanterde yerini alacağına dair inançlarının tam olduğunu belirten Gök, şu değerlendirmede bulundu:

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"Askeri silah ve ekipmanlarında ulaşılan bu teknolojik gelişmelere akademik camianın bilimsel projelerle destek sağlaması son derece önemlidir. Biz de projemizde askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı NATO Standardı STANAG 4569 Seviye III normunda balistik korumayı sağlamaya yönelik eklemeli zırh modeline uygun yeni ve alternatif bir kompozit zırh tasarımı, imalatı ve balistik performans testlerini gerçekleştirmeyi planlamaktayız."

Projenin başarıyla tamamlanması durumunda askeri kara araçlarında kolaylıkla montajı ve kullanıma uygun zırh delici mermiye karşı tam durdurma sağlayan bir zırh modeli geliştirileceğini aktaran Gök, "Çalışma sayısal simülasyon modeli ve deneysel balistik testleri olmak üzere iki bölümde birbiriyle eşgüdüm ve optimizasyon esasına göre sürdürülecektir. Proje sonuçlandığında elde edilecek çıktılarla ulusal ve uluslararası patent alma ve akademik yayın yapma potansiyelinin oldukça yüksek olacağı kanaatindeyiz." diye konuştu.

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Savunma sanayinde kullanılan zırh delici mermilerin 10-15 milimetre kalınlığındaki bir parçayı delebildiğini aktaran Gök, şunları kaydetti:

"Bu mermiler 100-150 metreden atıldığında dahi çeliğe muazzam zarar verebilmekte. Amacımız; ürettiğimiz zırh yardımıyla zırhlı araçların zırh delici mermiler tarafından delinmesinin önüne geçmektir. Yaklaşık 2,5 yıldır proje üzerinde çalışmaktayız. Ön denemelerimizi yaptık. Zırh delici mermiyle denemelerimizi yapmak için çalışmamızı TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi haline getirdik. Yaklaşık 700 bin lira bütçesi olan bu projeyle tam anlamıyla hem testlerimizi yapıp hem zırhımızın deneme üretimini yapabileceğiz. Ülkemizde üretilen Kirpi, kobra gibi hafif zırhlı araçlarımız var. Projemizle bunların zırhlarını daha mukavim hale getirebileceğiz. Özellikle personelin daha emniyetli bir şekilde seyahat etmesini sağlayabileceğiz. Bundan sonraki 3 yıllık süreçte zırhımızı tasarlayıp üretip testlerimizi yaptıktan sonra savunma sanayimize sunmuş olacağız."

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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Türkiye'nin orta ve orta-yüksek teknolojide üretim yapan bir yapıdan yüksek teknolojide üretim yapan bir yapıya geçme hedefini gerçekleştirmede önemli bir mesafe kat edildiğini anlattı.

Uzun, her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm bileşenleriyle gayret gösterdiklerini vurgulayan Uzun, "Bu doğrultuda bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz." dedi.

Farklı üniversitelerden bilim insanları projede yer alıyor

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak amacıyla hazırlanan projede, alanında yetkin bilim insanları görev alıyor.

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Bu kapsamda Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ün yürütücülüğündeki projede Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Küçük, Dr. Öğretim Üyesi Farshid Khosravi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güden, İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Günen ve Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Karakaş çalışmalarıyla destek olacak.

Savunma sanayindeki becerileri artırmak ve ekosistemi güçlendirmek amacıyla projede, 1 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi de bursiyer olarak çalışmalar yapacak.

FOTOĞRAF 7 Ankara’da faaliyet gösteren Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile birlikte orman yangınlarına karşı İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimi amacıyla çalışma başlattı. Havadan yangınla mücadele operasyonları yürütürken hayatlarını riske atan pilot arkadasları için bir çözüm yolu bulmak maksadı ile fikir olarak 2011 yılında baslayan YİHA çalısmaları, ilk uçuş testlerini 2015’te gerçekleştirdi. Devam eden yoğun çalışmalar doğrultusunda üretime hazır hale getirildi. Türk-İspanyol ortaklığında üretimi yapılan orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkân sağlayan YİHA’nın Türkiye’ye kazandırılması hedefleniyor. 724 operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan YİHA’nın 2 ton su taşıma kapasitesi bulunuyor. ‘MALİYET OLARAK BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR’<br><br>Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firmasının Yönetici Ortağı Dilek Melissa Elmas, YİHA’nın Türkiye’de ormanları yangınlardan korumaya hazır olduğunu söyledi. Elmas, geliştirdikleri teknoloji ile hem ekiplerin ve vatandaşların can güvenliğinin korunmasını hem de yangına müdahale süresinin kısaltılıp yangının büyümeden söndürülmesinin sağlanacağını kaydetti. YİHA’yı yerli ve milli olarak Türkiye’de üretime kazandırmaya hazırlandıklarını kaydeden Elmas, “Geliştirdiğimiz amfibi ozellikli, 724 operasyon yapabilme kabiliyeti ve yaklaşık 2 ton su taşıma kapasitesi ile ön plana çıkan dünyanın ilk ve tek yangın söndüren Yangın İnsansız Hava Aracı, farklı insansız hava araçlarının ve yangın söndürme uçaklarının özelliklerini çok amaçlı tek bir platformda birleştiriyor. Yangını tespit ve yangın çıkar çıkmaz söndürme ile birlikte yer-destek, lojistik, kargo ve arama kurtarma İHA’ları gibi destek fonksiyonları ile bütünsel çözüm sunan gelistirdigimiz YİHA, satın alma ve işletme maliyetleri olarak da birçok avantaj sunuyor” dedi. ‘BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE EKOSİSTEMİ DE KORUMUŞ OLACAK’<br><br>Yanan bir yerin üzerinde uçmanın oldukça zorlu ve riskli olduğunu ifade eden Elmas, \"Sıcaklık, rüzgarın hızı, yönü, yangının odak noktası gibi bilgilere göre suyu tam istenen noktaya, otonom şekilde rahatlıkla bırakabilecek yapay zekâya sahip geliştirdiğimiz YİHA’larımız ile yangın ile olan mücadelede tehlikeli uçuşların risksiz bir şekilde, ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayarak insanlarımız ve hayvanlarımızın yanısıra, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemi de korumuş olacaktır\" diye konuştu. ‘MİLLİ YANGIN SÖNDÜRME FİLOSU KURULMASI ÇOK ÖNEMLİ’<br><br>Küresel ısınma gözönünde bulundurularak Türkiye’de acil olarak İHA, uçak ve helikopterlerden oluşan Milli Yangın Söndürme Filosu’nun kurulmasının ve yangın söndürmenin milli ve kurumsal yetenek haline getirilmesinin önemine dikkat çeken Elmas, geliştirdikleri Yangın İnsansız Hava Araçları’nın (YİHA) Türkiye’de mevcut olan merkezi yangın yönetim sistemi ile birlikte entegre edilip daha verimli kullanılabileceğini, böylelikle farklı bölgelerde çıkan yangınlara aynı anda müdahale imkanı sağlanacağını belirtti. Elmas, \"Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemiz, benzer iklim kuşağı içinde yer alan diğer ülkelerde olduğu gibi her yıl orman yangınlarının meydana geldiği coğrafyada bulunmaktadır. Gelistirdiğimiz YİHA ile her şeyden önce risksiz cözüm sağlanarak toplumsal maliyetin karşılanmasının yanı sıra, düşük ekonomik maliyeti ile de orman yangınları ile mücadelede ciddi ve etkin çare sunuyoruz” dedi. İHA ve SİHA'dan sonra şimdi de YİHA Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkân sağlayan dünyanın ilk ve tek amfibi özellikli Yangın İnsansız Hava Aracı (YİHA) geliştirdi. BiP'te paylaş

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