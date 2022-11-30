Gündem Bartında 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı
BARTIN

Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı. Yaralanan 3 otobüs personeli ile tüm yolcuların tedavisi tamamlandı.

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Haber Merkezi AA
Bartında 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı
Bartın'da 40 kişinin yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı

Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde dün kontrolden çıkarak şarampole devrilen otobüsün kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoförü Mustafa E'nin (31) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İlk ifadesinde "dalmışım" dediği öğrenilen sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri tamamlandı. Şoför ve 2 otobüs görevlisi ile 32 yolcunun dün tedavilerinin tamamlamasının ardından kazada hafif yaralanan 5 kişi de bugün taburcu edildi.

Rize'den Zonguldak'a giden 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü, dün Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, 3'ü otobüs personeli 40 kişi yaralanmıştı.

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan otobüs şoförü, taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk görüntüler geldi
FOTOĞRAF 16
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Bartın-Zonguldak kara yolu Akçamescit mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 22 FM 053 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk görüntüler geldi
Bartın'da yolcu otobüsünün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.


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