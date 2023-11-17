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Bartın’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Kazada bir kişi öldü beş kişi yaralandı

Bartın'ın Bahçecik köyünde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada beş kişi yaralanırken, bir kişi de hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
21:15 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bartın'da trafik kazası

Bartın'da trafik kazası

Bartın'da Özel Rehabilitasyon merkezine ait servis aracının karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Bartın-Karabük yolu Bahçecik mevkisinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, saat 13.00 sıralarında Bahçecik köyünde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden Burak Dağcı (25) yönetimindeki 74 BY 084 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İlhan Şahin (38) idaresindeki 41 DY 610 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan sürücülerle birlikte Fatma Güngör (77), Ramazan Güngör (39) Mehmet Güngör (42) ve Nuran Cin (51) sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Güngör yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Burak Dağcı yönetimindeki otomobilin Abdipaşa beldesinde bulunan Özel Rehabilitasyon merkezine ait servis aracı olduğu öğrenildi.



#Bartın
#Karabük
#Kaza
42 dakika önce
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