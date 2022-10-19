Gündem Bartında maden ocağındaki yangının sürdüğü bölüm özel betonla kapatıldı
BARTIN

Bartın'da maden ocağındaki yangının sürdüğü bölüm özel betonla kapatıldı

Amasra'daki maden ocağında yangının kısmen sürdüğü alan özel betonla kapatıldı. Bir yandan da soruşturma kapsamında faciadan sağ kurtulan işçiler ile maden yöneticilerinin ifadesi alınıyor. İfadesi alınanlara gaz sızıntısı iddiası ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı soruluyor.

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Haber Merkezi Diğer
Bartında maden ocağındaki yangının sürdüğü bölüm özel betonla kapatıldı
Bartın

Yangın noktası özel alaşımlı betonla kapatıldı, hava almaması için özel kimyasal köpük sıkıldı.

Bartın'da 41 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağındaki yangın sürüyor.

Özel köpükle kaplanıyor

Zonguldak'tan gelen Türkiye Taş Kurumu'na bağlı uzman ekip özel ekipmanlarla yerin 300 metre altına indi.

Ocağın yangın olan bölümündeki giriş ve çıkış özel betonla kapatıldı. "Baraj sistemi" sayesinde alevlerin oksijenle bağlantısının kesilmesi amaçlanıyor. Beton bloğun üzeri sızdırmazlığı sağlamak için özel köpükle kaplanıyor.

Tahliye ekipleri de gaz tüpü ve maskeleriyle indikleri ocak çerisinde belirli aralıklarla gaz ölçümleri yapıyor.

Soruşturma kapsamında maden ocağındaki delillerin toplanması da sürüyor.

Güvenlik sistemleri ve teknik cihazlar yerin metrelerce altından çıkarılarak incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından bilirkişi heyeti oluşturuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyelerininin de arasında olduğu 5 kişilik heyet patlamaya neyin yol açtığını araştıracak.

Faciadan sağ kurtulan madencilerin ve yöneticilerin de ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

Gaz sızıntısı iddiası ve gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorgulanıyor.

Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
GÜNDEM
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı

Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu
OYNAT 00:35
Bartın'da patlama olan madenden çıkan işçi konuştu
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Maden ocağından çıkan işçi, 'Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi' dedi.
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