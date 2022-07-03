Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor

Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılan köprünün yerine yenisinin kurulması için Karayolları ve DSİ ekiplerince altyapı hazırlık çalışmaları tamamlandı.

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla bölgeye geçici hafif alaşımlı sabit köprü (HASK) kurulması için çalışmalara başlandı.

Uzunluğu 36 metre, genişliği 4,3 metre olacak köprünün 2 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

OYNAT 01:26 Bartın'daki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine TSK'ya ait seyyar köprüler kuruluyor Bartın'da meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait seyyar köprülerin kurulumu başladı. Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her zaman asil milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz!' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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Bölgede beton köprü yapım çalışmaları da hızlı şekilde yürütülecek.

Ayrıca, Karayolları ve DSİ ekiplerince kara yolu ulaşım bağlantısı kesilen Boğaz Mahallesi ile bağlantıyı sağlayacak servis yolu yapım çalışmaları tamamlandı.

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Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

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