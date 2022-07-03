Gündem Bartında selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
BARTIN

Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor

Bartın'da, Kumluca-Kozcağız devlet kara yolu üzerinde bulunan ve selden hasar görerek yıkılan Boğaz Mahallesi köprüsünün yerine Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından köprü kurulması için çalışmalara başlandı.

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Haber Merkezi AA
Bartında selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor
Uzunluğu 36 metre, genişliği 4,3 metre olacak köprünün 2 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Kumluca beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi mevkisinde 27 Haziran'daki selde tamamen yıkılan köprünün yerine yenisinin kurulması için Karayolları ve DSİ ekiplerince altyapı hazırlık çalışmaları tamamlandı.

MSB Kara Kuvvetleri Komutanlığından 8 kişilik uzman istihkam ekibi tarafından Boğaz Mahallesi'ne ulaşımın sağlanması amacıyla bölgeye geçici hafif alaşımlı sabit köprü (HASK) kurulması için çalışmalara başlandı.

Uzunluğu 36 metre, genişliği 4,3 metre olacak köprünün 2 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Bartın'daki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine TSK'ya ait seyyar köprüler kuruluyor
OYNAT 01:26
Bartın'daki sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine TSK'ya ait seyyar köprüler kuruluyor
Bartın'da meydana gelen sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ait seyyar köprülerin kurulumu başladı. Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her zaman asil milletimizin emrinde ve hizmetindeyiz!' ifadelerine yer verdi.


Bölgede beton köprü yapım çalışmaları da hızlı şekilde yürütülecek.

Ayrıca, Karayolları ve DSİ ekiplerince kara yolu ulaşım bağlantısı kesilen Boğaz Mahallesi ile bağlantıyı sağlayacak servis yolu yapım çalışmaları tamamlandı.

Bölgedeki çalışmalar dronla görüntülendi.

Sel felaketinin yaşandığı Bartın’da dikkat çeken karar: Denize girmek yasaklandı
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Sel felaketinin yaşandığı Bartın’da dikkat çeken karar: Denize girmek yasaklandı

Bartın'da yaralar sarılıyor: Sel sularının çekildiği kent havadan görüntülendi
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Kent merkezinden çekilmeye başlayan sel suları havadan drone ile görüntülenirken, selin bıraktığı izler ise ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.
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Bartın kemer köprü, Yalı ile Orduyeri bölgelerinde ırmağın yükselmesiyle birlikte dün akşam saatlerinden itibaren kent merkezine akan sel suları 24 saat aradan sonra geri çekilmeye başladı.
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Bazı bölgelerde ise binalar sular altında kalırken Çatmaca mevkiinde çok sayıda konutun bulunduğu alanda biriken suların tahliyesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.
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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemer köprü mevkiinde ekiplerin çalışmalarını izleyerek gazetecilere suyun 2 metrenin üzerinde çekildiğini söyledi.
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Akın, “Karayel olmazsa boğazda su giderek azalır. Yağmur yağarsa sıkıntı vardı. Şimdilik yağışlar yok. İnşallah kısa sürede kurtuluruz” dedi.
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Bartın'da yaralar sarılıyor: Sel sularının çekildiği kent havadan görüntülendi
Bartın'da iki gündür etkili olan yağışlar sonrası meydana gelen sel suları yağışların durmasıyla birlikte çekilmeye başlandı. Sular altındaki konutlar havadan dron böyle görüntülendi.


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