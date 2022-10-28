Bartın'daki maden faciasına 25 gözaltı: Aralarında müessese müdürü ve yöneticileri de var

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, aralarında müessese müdürü ve müessese yöneticilerinin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, 3 şüpheliyi gözaltına alma süreci devam ediyor. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Öte yandan kazayla ilgili bilirkişi heyetinin ön raporu da açıklandı. NTV'nin haberine göre; raporda, metan gazı ölçümleri, sondaj ve dinamitle patlatma işlemlerinde ihmaller tespit edildi. Hazırlanan ön raporda, dinamitle patlatma işleminin güvenli alanda yapılmamasının faciaya sebep olduğu belirtildi.

41 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada, 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı.

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