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BARTIN

Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Bilirkişi heyeti çalışmalara başladı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturma kapsamında, bilirkişi heyetinin çalışmalarına başladığını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bartındaki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Bilirkişi heyeti çalışmalara başladı
Bartın'daki maden kazası.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Amasra'da faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Maden İşletmesinde 14 Ekim 2022 günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmanın Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında, müşteki, mağdur ve tanıkların ivedi şekilde beyanlarının alınmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Olayla ilgili olarak soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla söz konusu maden işletmesinin dijital materyallerine ve belgelerine el konulmuştur. Olayla ilgili olarak maden mühendislerinden, elektrik mühendisinden, jeoloji mühendisinden, jeofizik mühendisinden, makine mühendisinden, A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi heyeti, ilçemize gelerek çalışmalarına başlamıştır. Olayla ilgili soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

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