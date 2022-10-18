Bartın'daki patlamaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme: Bilirkişi heyeti çalışmalara başladı

Dünya

Avrupa'da enerji krizi dünyaca ünlü havai fişek gösterisini iptal ettirdi

Almanya'nın Köln kentinde her yıl geleneksel düzenlenen "Kölner Lichter" isimli havai fişek gösterisinin, bu sene Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji krizine bağlı gerçekleşen ekonomik sorunlar nedeniyle iptal edildiği bildirildi.