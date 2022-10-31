Gündem Bartının maden faciasında tutuklu sayısı yediye yükseldi
BARTIN

Bartın’ın maden faciasında tutuklu sayısı yediye yükseldi.

Bartın'daki maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 'i tutuklandı. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden Müessese Müdürü de tutuklananlar arasında.

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Haber Merkezi İHA
Bartın’ın maden faciasında tutuklu sayısı yediye yükseldi.
Maden faciası soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yedi şüpheli, "birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül’ün ise İstanbul’da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı, ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.

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Öte yandan, Amasra Adliyesi’ne sevk edilen TTK Amasra, elektromekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, maden mühendisi Recep Orhan, sondaj şefi Tayfun Uça, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir, maden mühendisi Hidayet Gökdere ve işletme başmühendisi Mehmet Tural’ın sorguları sürüyor.

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Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen 6 savcının yürüttüğü soruşturma sürerken, maden, elektrik, jeoloji, jeofizik ve makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti oluşturuldu.
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7 kişilik bilirkişi heyeti, madencilerin avukatları, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır eşliğinde facianın yaşandığı maden sahasında incelemelere başladı.

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Soruşturma aşamasında el konulan maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazların Emniyet Müdürlüğü’nde incelenmesine başlandı. Karakutu olarak da adlandırılan gaz ölçümlerini, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayarların ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi.
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Genel Maden İşçileri Sendikası yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kayıtların açılması için herhangi kriminal bir işleme gerek olmadığı bildirildi.
Bilirkişi heyeti Amasra'da maden sahasında incelemelere başladı
Bartın'ın Amasra ilçesinde 41 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi heyeti, maden sahasında incelemelere başladı.


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