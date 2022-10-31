Bartın’ın maden faciasında tutuklu sayısı yediye yükseldi.
Bartın'daki maden faciasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 'i tutuklandı. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye getirilen şüphelilerden Müessese Müdürü de tutuklananlar arasında.
Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK’ya ait maden ocağında 41 maden işçisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması devam ediyor. Soruşturmada 1. kartiye maden mühendisi İbrahim Hakan Mengeş ile 2. kartiye maden mühendisi Levent Aydın, müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca, İş Güvenliği Şube Müdür Vekili Volkan Soylu, emniyet mühendisi Şahan Kahraman ve işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, Cumhuriyet Savcılığı’ndaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Yedi şüpheli, "birden çok kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan 1. kartiye vardiya nezaretçisi Umut Akgül’ün ise İstanbul’da tedavi gören bir yakınına refakatçilik yaptığı, ileriki süreçte gözaltına alınacağı öğrenildi.
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Sekiz kişinin sorgusu sürüyor, dokuz kişi ise serbest bırakıldı
Öte yandan, Amasra Adliyesi’ne sevk edilen TTK Amasra, elektromekanik baş mühendisi Serkan Özdoğan, maden mühendisi Recep Orhan, sondaj şefi Tayfun Uça, jeoloji mühendisi Hakkı Oğuz Karakuş, emniyet vardiya nezaretçisi Mustafa Olgun, gaz izleme maden teknikeri Mehmet Özdemir, maden mühendisi Hidayet Gökdere ve işletme başmühendisi Mehmet Tural’ın sorguları sürüyor.