Baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye gitti: 14 yaşındaki Çağla kurtarılamadı

11:2915/04/2026, Çarşamba
14 yaşındaki Çağla’dan acı haber...
Zonguldak'ta menenjit ön tanısıyla ameliyata alını, entübe edilen ortaokul öğrencisi Çağla Savaş (14), 1 haftadır yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Baş ağrısı ve ateş şikayetiyle hastaneye gitti, 14 yaşındaki Çağla yaşamını yitirdi.

Kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu’na giden 8’inci sınıf öğrencisi Çağla Savaş, 4 Nisan’da ateş ve baş ağrısı gibi şikayetlerle Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. İddiaya göre; burada yapılan kan tahlilinin ardından Savaş'a serum ve antibiyotik tedavisi verilip, taburcu edildi. Ertesi gün çocuklarının daha da kötü olduğunu gören ailesi, Çağla'yı tekrar aynı hastanenin acil servisine getirdi ve benzer tedavinin ardından taburcu edildi.

Baş ağrıları artan ve ense sertliği oluşan Çağla Savaş'ı ailesi, 6 Nisan'da uzman hekime muayene ettirdi. Savaş'a antibiyotik tedavisi verildi ve evine gönderildi. Ertesi gün daha da kötüye giden Çağla Savaş, tekrar aynı hastanenin acil servisine götürüldü ve tedavisine devam edilmesi gerektiği söylendi.

Ameliyata alındı

8 Nisan'da bilinç kaybı, şiddetli baş ağrısı, ateş gibi şikayetlerle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Savaş, burada menenjit ön tanısı ile hastaneye yatırıldı. 10 Nisan'da başındaki baskıyı azaltmak için beyin ameliyatına alınan Çağla Savaş, entübe edildi. 1 haftadır çocuk yoğun bakım servisinde tedavisi süren Savaş, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ailesi büyük üzüntü yaşarken, Çağla Savaş'ın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Menenjit teşhisinin daha önce konulabileceğini ancak hatalı teşhis nedeniyle 4 gün zaman kaybettiklerini söyleyen baba Emrah Savaş,
"Doktorlarımızın bize söylediği şeyler, hiç iç açıcı değildi. Burada bize söylenilen bu virüs, çok hızlı yayılan bir virüsmüş. '6- 12 saatte bütün beyni, bütün vücudu ele geçirebiliyor' dediler. Ama biz orada 4 günümüzü kaybettik. 6 saat, 12 saat bir şey değil; 96 saatimiz gitti. Bir tomografi çekin, olmadı bizi buraya sevk edin. 4 gün boyunca çocuğa hep aynı serum"
diye konuşmuştu.


Emekliye 40 bin TL'ye varan ödeme fırsatı! Bugün başladı, emekli maaşını taşıyana müjde geldi