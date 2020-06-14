Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Başak Demirtaş ile ilgili çirkin paylaşıma gözaltı
SAKARYA

Başak Demirtaş ile ilgili çirkin paylaşıma gözaltı

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya’da gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Başak Demirtaş
Başak Demirtaş

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi.

  • Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.

Başlatılan soruşturmada M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Abone Ol Google News
Salgın ciddiyetini koruyor

Salgın ciddiyetini koruyor

​Bakan Koca'dan dünkü verilerden sonra bir kez daha uyardı.
Anne kızın feci ölümü

Anne kızın feci ölümü

Hamile kadın tandıra düşen kızını kurtarmak isterken tandıra düştü.
Köy evindeki gizli bölmede yakalandı

Kadın doktor merdiven altına yapılan gizli odadan çıktı.

​Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.

​Bir milyon ödüllü terörist dahil 3 terörist etkisizleştirildi.

İşini kurmak isteyenler için hibe desteği 65 bin TL'ye çıkarıldı.

İşçi ücretinin ödendiği ​tanık anlatımlarıyla ispatlanamayacak.
İşte Ayasofya'nın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​Yeni Şafak o salona girdi.
Şanlıurfa ve <br>Diyarbakır'da toplanıyor

Şanlıurfa ve
Diyarbakır'da toplanıyor

​Yılda 10 bin doz akrep 2 bin doz yılan panzehiri üretiliyor.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​İngiltere'de ırkçılar sokağa indi.

​Bilim Kurulu üyesinden koronayı yenenler için çarpıcı uyarı.

​Bilim Kurulu üyesinden korona için önemli uyarı.
Onun gibi <br>10 tane bulurum

Onun gibi
10 tane bulurum

Beşiktaşlı yıldız için dikkati çeken yorum.

​Koronavirüsün çıkış noktasından korkutan sonuç.

​Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü.

Tepki çeken hareketi için açıklama yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.