Başakgiller’den öğrencilere maske ​

Başakşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları kapsamında ilkokula yeni başlayan öğrenciler için ücretsiz maske dağıtımına başladı. Bir ay sürecek çalışma ile ilçe genelindeki 29 ilkokulda öğrencilere 50 bin maske ulaştırılacak. Kovid-19 salgının ardından koruyucu maskeden dezenfeksiyona, siper maskeden yardım çantasına kadar birçok halk sağlığı çalışması gerçekleştiren Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki ilkokullarda yeni bir çalışma başlattı. Okulla yeni tanışan birinci sınıf öğrencilerine yönelik maske dağıtımının ilk durağı Başakşehir Şehit Orhun Göytan İlkokulu oldu.

Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sınıfları tek tek ziyaret ederek, ilkokul birinci sınıf öğrencilere maske, mesafe ve temizlik konularında bilgi verdi. Ekiplere eşlik eden “sıfır atık güzel gelecek” projesinin sevimli maskotları Başakgiller, maskelerini verdikleri minik öğrencilere geri dönüşüm konusunda da eğitim verdi. Yaklaşık bir ay sürecek çalışma ile ilçe genelindeki 29 ilkokulda birinci sınıf öğrencilerine 50 bin maske dağıtılacak.