Başakşehir'de işçilerin ısınmak için yaktığı soba yangına neden oldu

22:0313/11/2025, Perşembe
DHA
Yangın sonucu 2 iş yerinde hasar oluştu
Başakşehir'de hurda malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde, işçilerin ısınmak için yaktığı soba yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, 2 iş yeri hasar aldı.

Başakşehir'de hurda malzemelerinin depolandığı iş yerinde işçilerin ısınmak için yaktığı soba yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki lastik dükkanına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın saat 20.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda hurda malzemelerinin depolandığı bir iş yerinde çıktı. İddiaya göre iş yerindeki çalışanların ısınmak için yaktığı sobanın, elektrik kablolarına temas etmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki lastik dükkanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle 2 iş yerinde de hasar oluştu. Ekiplerin incelemesi sürüyor.




#Soba
#Yangın
#İşçiler
