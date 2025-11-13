Yeni Şafak
Zonguldak'taki bir AVM'de yangın paniği

19:1013/11/2025, Perşembe
IHA
Yemek katında çıkan yangın sonrası vatandaşlar tahliye edildi
Yemek katında çıkan yangın sonrası vatandaşlar tahliye edildi

Zonguldak'taki bir AVM'de henüz bilinmeyen bir nedenle bir restoranın mutfak bölümünde yangın çıktı. Yangına AVM'nin güvenlik ekipleri yangın söndürme tüpleriyle hızlıca müdahale etti. Vatandaşlar tahliye edilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Zonguldak’ta Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi’nin (AVM) yemek katındaki bir restoranda çıkan yangın paniğe yol açtı. Restoran mutfağında başlayan alevlere ilk müdahaleyi görevliler yaptı.


Edinilen bilgiye göre, AVM’nin en hareketli bölümlerinden olan yemek katında bulunan bir restoranın mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu hemen AVM güvenliğine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunan kuryeler ve AVM’nin kendi güvenlik ekipleri, yangın söndürme tüpleriyle alevlere hızla müdahale etti.


Ekiplerin anında müdahalesi sayesinde yangın, kontrol altına alındı. Yangın sırasında yemek katında bulunan müşteriler ise dumanı ve hareketliliği fark edince büyük korku yaşadı. Vatandaşlar, panik içinde yemek katını hızla boşaltarak tahliye oldu.


Olayda herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, yangının kontrol altına alınmasının ardından yemek katında duman tahliyesi yapıldı.



